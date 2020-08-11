Вынужденный отъезд Светланы Тихановской из Беларуси — подробности

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала видеообращение после отъезда из Беларуси в Литву. В этом видео с названием «Я уехала к детям» Тихановская сообщила о тяжелом «выборе», который ей пришлось сделать. По словам Ольги Ковальковой, которая была доверенным лицом Тихановской на президентских выборах, вместе с кандидатом из Беларуси в Литву вывезена начальник ее штаба Мария Мороз, задержанная накануне выборов.

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После подачи жалобы в Центризбирком вечером 10 августа Светлана Тихановская не вернулась в объединенный штаб. Утром 11 августа стало известно, что кандидат Тихановская находится в Литве — об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичус.

Ольга Ковалькова, доверенное лицо Тихановской на выборах, сообщила RFI, что Светлана не сама уехала из страны — «ее вывезли белорусские власти, у нее не было выбора, главное, что она на свободе и в безопасности». «Со Светланой Тихановской вывезена из страны и начальник ее штаба Мария Мороз, которую арестовали накануне выборов. Под арестом — по сути, в заложниках – остается еще несколько человек из команды Тихановской», — рассказала Ковалькова.

После отъезда в Литву Светлана Тихановская записала видеообращение, которое разместила в ютьюб-канале «Страна для жизни». «Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — сказала соперница Лукашенко на выборах.

По словам Ковальковой, отъезд Тихановской не меняет работу коалиции и не умаляет победы: «Тихановская победила на этих выборах, это очевидно, все это понимают. У нас остаются те же задачи: защитить выбор людей и остановить насилие, которое творит власть Беларуси». Ковалькова подчеркнула, что «ответственность за эскалацию насилия на белорусских улицах лежит на власти, Тихановская и штаб — сторонники исключительно мирных перемен».

Ольга Ковалькова заявила, что штаб призывает к объединению все без исключения демократические силы Беларуси. «Сегодня мы проводим экстренные консультации со всеми заинтересованными в переменах, возможно, договоримся о плане совместных действий», — сказала Ольга Ковалькова.

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