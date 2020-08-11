В Беларуси начались забастовки на крупных предприятиях

Протестующие в Минске, 10 августа 2020 г.

Во вторник, 11 августа, в Беларуси началась общенациональная забастровка. Сотрудники ряда крупных предприятий в Минске и других городах не вышли на работу, сообщает телеграм-канал NEXTA Live.

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«Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют», — говорится в одном из сообщений.

Сообщается также о забастовке на Минском электротехническом заводе, в Институте химии новых материалов НАН Беларуси, на Минском тракторном заводе и на Минском маргариновом заводе (руководство маргаринового завода опровергает забастовку). По информации NEXTA Live, формат забастовки обсуждается на заводе БелАЗ в Жодино. Сообщается и о «назревающей забастовке» на РУП Белэнергосетьпроект.

В телеграме опубликовали требования бастующих на МЭТЗ имени Козлова: прекратить насилие в отношении мирных граждан, прекратить провокации для оправдания действий силовиков, выпустит задержанных на прошлых мирных демонстрацях, включить интернет.

Водители 4-го троллейбусного парка Минска отказываются выходить на работу во вторую смену после информации и ранении водителя автобуса, сообщает NEXTA.

К бессрочной забастовки призвали ряд белорусских телеграм-каналов после жестокого подавления мирных протестов, связанных с выборами президента республики. «Общенациональная забастовка — способ протеста, закрепленный в Конституции. За нее нас не задержат, а уволить всех невозможно», — говорится в призыве. Среди требований: признание Светланы Тихановской новым президентом, освобождение политзаключенных, организация новых честных выборов.

Накануне сообщалось о частичной забастовке на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ). Это одно из крупнейших предприятий страны.

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