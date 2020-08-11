В центр Минска вновь стягивают силы ОМОНа и Внутренних войск

Во вторник, 11 августа, подразделения ОМОНа разогнали первую за день акцию, проходившую на Пушкинской площади, где на месте гибели одного из участников акции протеста был создан импровизированный мемориал. К вечеру центр города опять оцеплен, не работают некоторые станции метро. Интернет в Беларуси работает еще хуже прежнего.

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В Минске на Пушкинской площади бойцы ОМОНа разогнали жителей, которые принесли цветы на место смерти протестующего. Об этом сообщают Euroradio и TUT.by. По информации ТАСС, при разгоне было задержано три человека. К вечеру на площади начал опять собираться народ.

Ранее днем несколько сотен человек приходили на площадь и возлагали розы и гвоздики у входа в станцию метро. «На Пушкинской собралось много людей со всех сторон площади. В переходах массово покупают цветы. Бабушки продают их дешевле чем обычно. Цветов со всех сторон площади очень много. Машины сигналят. Милиции пока нет. Станцию метро “Пушкинская” закрыли для пассажиров», – сообщало TUT.by.

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Официальная информация о смерти первого протестующего появилась вечером 10 августа, о ней сообщил МВД Беларуси. По его версии, мужчина «пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей», которое взорвалось у него в руке. На следующий день житель Минска рассказал изданию TUT.BY, что стал свидетелем гибели протестующего. По его словам, около 23:00 молодой человек выбежал к цепи ОМОНа, которая перекрывала перекресток. «И он что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал. К нему сразу подошли несколько омоновцев и его унесли», — рассказал свидетель. Согласно другим источникам, в ночь на 11 августа у метро «Пушкинская» была слышна сильная стрельба.

К настоящему моменту в медицинских учреждениях Беларуси находятся чуть больше 200 пострадавших во время уличных акций протеста. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики. Они госпитализированы «с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота»

Третий вечер после выборов: центр опять оцеплен

Как передает корреспондент ТАСС из Минска, около 17 часов вечера по проспекту Независимости в сторону центра проследовали пешие колонны бойцов ОМОН. «В районе площади Независимости видны автобусы спецподразделений. Несколько автозаков прибыли к стеле «Минск - город-герой», где два последних дня проходили акции протеста несогласных с результатами состоявшихся в воскресенье президентских выборов. Поблизости вдоль проспектов Машерова и Победителей выстраиваются цепи ОМОНа. Чуть дальше правоохранительные органы начали устанавливать металлические ограждения», – сообщает агентство.

Днем МВД Беларуси сообщил, что во время протестов в ночь на 11 августа по всей стране задержали более 2 тысяч человек. Массовые задержания происходили Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в связи с блокировкой дорог автомобилями во время протестов в Минске. СК также напомнил, что уголовная ответственность за возведение баррикад и блокирование дорог может составить до 10 лет лишения свободы.

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