ЕС осудил «несвободные» выборы в Беларуси и выдвинул требования Лукашенко под угрозой санкций

Выборы президента Беларуси 9 августа «не были ни свободными, ни справедливыми», насилие властей в отношении протестующих «непропорционально и неприемлемо», все задержанные должны быть «немедленно и безоговорочно» освобождены. Такое заявление Европейский союз опубликовал вечером 11 августа, потребовав от Александра Лукашенко «начать подлинный диалог» с обществом. В заявлении 27 стран ЕС содержится угроза «пересмотра» отношений с Беларусью и введения санкций «против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов».

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Заявление опубликовано от имени Евросоюз верховным представителем по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем. Текст отражает общую позицию 27 стран ЕС, согласованную по итогам белорусского голосования 9 августа и на фоне острого кризиса в Беларуси.

Сами выборы, на которых победителем с результатом более 80% голосов был объявлен Александра Лукашенко, ЕС не считает «ни свободными, ни справедливыми», — подчеркивается в заявлении.

ЕС отмечает: «достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ».

ЕС единогласно осуждает насилие, примененное властями после выборов в отношении граждан: «Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения».

«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных», — говорится в заявлении 27 стран ЕС.

«Народ Беларуси заслуживает лучшего» и в ходе избирательной кампании «продемонстрировал стремление к демократическим переменам», — подчеркивается в тексте.

Евросоюз предупреждает, что «без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться». ЕС намерен «оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации», угрожая «глубоким пересмотром» своих отношений с Минском.

ЕС предупреждает власти Беларуси о возможности введения санкций «против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов».

ЕС призывает «политическое руководство Беларуси начать подлинный и всеобъемлющий диалог» с белорусским обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.

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