Минский ОМОН разогнал пришедших поддержать забастовку электротехнического завода

Во вторник, 11 августа, рад крупных предприятий Беларуси объявили о забастовке в знак протеста против репрессий и результатов президентских выборов в стране.

В Минске бойцы ОМОН разогнали людей, пришедших поддержать протестующих на электротехническом заводе имени Козлова. Об этом сообщает телеграм-канал Euroradio. По информации издания, задержали как минимум двоих человек.

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«Некоторые сели в машины и уехали, но за ними погнались люди в штатском», сообщает Euroradio.

Эту информацию подтверждает РБК со ссылкой на работника предприятия. Сотрудники белорусских правоохранительных органов начали задержания людей около Минского электротехнического завода имени Козлова, сообщает издание. «ОМОН разогнал людей на улице, которые пришли поддержать нас, по слухам несколько человек задержали. Администрация отказалась поддержать людей. Люди на сегодня разошлись», — рассказал РБК работник завода.

Согласно сообщениям Tut.by в Telegram, сотрудники завода потребовали от руководства, чтобы оно обратилось в администрацию президента Александра Лукашенко с требованием восстановить интернет и прекратить «необоснованно жесткие задержания».

Во вторник, 11 августа, рад предприятий Беларуси объявили о забастовке в знак протеста против репрессий и результатов президентских выборов в стране.

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