Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, сообщили в МИД Литвы

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в безопасности и в данный момент находится в Литве. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

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Позже в штабе оппозиции сообщили, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, что позволило освободить главу штаба Марию Мороз. Мороз и Тихановская уехали вместе, рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — сказала Ковалькова.

«Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. (…) Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — добавила она.

Накануне штаб Тихановской сообщил о ее исчезновении после подачи жалобы в ЦИК на официальные результаты голосования. Через несколько часов Тихановская вышла на связь. Ее пресс-секретарь Анна Красулина тогда сообщила, что соперница Лукашенко «приняла решение», не уточнив какое именно.

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова остается в Минске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб оппозиции.

По предварительным данным ЦИК, Светлана Тихановская получила около 10% голосов на президентских выборах, а действующий президент Александр Лукашенко — более 80%.

Накануне Светлана Тихановская объявила себя победительницей президентских выборов в Беларуси и предложила Александру Лукашенко переговоры. 10 августа в КГБ Беларуси заявили, что предотвратили покушение на Тихановскую. Александр Лукашенко говорил, что штаб Тихановской в ночь с 9 на 10 августа взяли под охрану, чтобы избежать «сакральной жертвы».

Две ночи подряд после выборов граждане Беларуси выходили на акции протеста, которые жестко подавляли силовики с использованием спецсредств.

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