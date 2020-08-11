«Сегодня они нас опередили» — в Минске люди продолжают выходить на улицы, несмотря на задержания

Мимо толпы на остановке каждую минуту ОМОНовцы ведут в автозаки задержанных. Из рации слышно, как командир указывает на очередную жертву.

На Пушкинской площади в Минске во вторник, 11 августа, люди возлагали цветы к месту, где накануне погиб один из демонстрантов. Ближе к вечеру площадь оцепил ОМОН, многих пришедших задержали. Об этом сообщает корреспондент RFI из Минска.

Реклама Читать далее

В шесть вечера метро еще не закрыто, на станции «Пушкинской» из вагонов выходят молодые люди, одни — с белыми ленточками, повязанными на запястье, другие — с гвоздиками. Две девушки идут, держась за руки, одна ободряет негромко другую: «не бойся!».

Вдруг девушки резко отступают к стенке — навстречу два ОМОНовца в масках и с дубинками проводят, крепко придерживая за руки, такую же молодую девушку в белом платье.

У выходов из метро, вдоль проезжей части выстроились автозаки. Место, к которому приносят цветы, оцепили бойцы ОМОНа. Сквозь оцепление робко пробираются молодые люди с цветами в руках.

Всех, у кого на руке белая ленточка, требуют снять. Тех, кто отказывается — задерживают.

Долго останавливаться у импровизированного траурного мемориала нельзя — тоже задерживают.

Проезжающие мимо автомобили притормаживают и сигналят, из окон машин люди подбадривающе машут стоящим на тротуаре. Тех, кто помахал в ответ, сразу задерживают.

Единственное скопление людей — остановка общественного транспорта — метро уже закрыли, автобусы и троллейбусы тоже проезжают, не останавливаясь. Мимо толпы на остановке каждую минуту ОМОНовцы ведут в автозаки задержанных. Из рации слышно, как командир указывает на очередную жертву.

Вдоль стен панельных многоэтажек наблюдают за задержаниями местные пенсионеры Галина Ивановна и Павел Михайлович.

— Вчера тут настоящая бойня была! — рассказывает Павел Михайлович — Пулями резиновыми по молодежи стреляли, гранатами шумовыми, «черемухой» — это газ слезоточивый. Я им кричу: «вы что делаете? Это же ваши ровесники!».

— Что там, задерживают? — подходит парень лет 30. — Да, вчера тут тысячи были! А сегодня мало народу — они нас опередили. Тут оставаться не стоит, сейчас всех задержат. А я еще и в белой рубашке…

По данным МВД Беларуси, за предыдущие два дня протестов были задержаны более пяти тысяч человек. Несмотря на жесткие задержания, во вторник вечером люди снова вышли на улицы Минска и других городов Беларуси.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться