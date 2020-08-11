Тихановская зачитала призыв к своим избирателям «не выходить на площади»

Белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы» 11 августа опубликовал видео, в котором кандидат в президенты Светлана Тихановская зачитывает с листа призыв к своим избирателям «не выхолить на площади» и «не противостоять милиции». Кем, где, когда, при каких обстоятельствах было записано видео — не сообщается. Неизвестно и как оно попало авторам телеграм-канала «Желтые сливы».

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Светлана Тихановская монотонно зачитывает текст с листа, не смотрит в камеру. «Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — говорит Тихановская.

Ранее стало известно, что Тихановская вынужденно покинула Беларусь и находится в Литве. В ее штабе заявили, что соперницу Лукашенко вывезли из страны белорусские власти в обмен на освобождение главы ее штаба Марии Мороз.

Чуть позже Светлана Тихановская выложила в ютуб-аккаунте своего мужа «Страна для жизни» видеообращение под заголовком «Я уехала к детям». «Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. (…) Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала Светлана Тихановская, чей муж находится в Беларуси в СИЗО.

Накануне штаб Тихановской сообщил о ее исчезновении после подачи жалобы в ЦИК на официальные результаты голосования. Тихановская вышла на связь спустя несколько часов.

Тем временем в белорусском МВД сообщили о задержании порядка двух тысяч человек на протестных акциях в ночь с 10 на 11 августа. Демонстрации были жестко подавлены силовиками с применением спецсредств.

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