Штаб коалиции сомневается в добровольном заявлении Тихановской о недопустимости протестов

В этот вторник в интернете появились два видеообращения кандидата в президенты Светланы Тихановской, 10 августа покинувшей Беларусь. В одном она говорит о вынужденном отъезде, во втором по бумажке читает призыв к белорусам не выходить на протесты. В штабе коалиции, объединившейся вокруг Тихановской, сомневаются в добровольном характере ее заявления о недопустимости протестов. Соратница кандидата Мария Колесникова рассказала журналистам о событиях, которые предшествовали отъезду Тихановской в Литву. Корреспонденту RFI она рассказала о работе штаба в условиях народных протестов и репрессий и «очевидном» выходе из кризисной ситуации.

Реклама Читать далее

На видео, размещенном в телеграм-канале «Страна для жизни» Светлана Тихановская говорит о своем отъезде из Беларуси: «Вы знаете, я думала, меня эта кампания очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Приняла его совершенно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него не могли повлиять».

Второе видео, которое послужило причиной срочной пресс-конференции в штабе коалиции, призывает белорусов прекратить протесты: «Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких».

По мнению соратницы Тихановской, представительницы штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой, последнее заявление кандидата сложно расценить как самостоятельное либо сделанное не под давлением. Уточнить у самой Тихановской историю появления этих видео Колесникова не может — кандидат не выходит на связь из Литвы, куда была вывезена белорусскими властями.

«Но я расскажу историю о подаче жалобы в ЦИК. Когда Тихановская с адвокатом Максимом Знаком пришли в ЦИК, их отвели в приемную Лидии Ермошиной. Но потом Тихановская оставалась одна в кабинете с двумя высокопоставленными чиновниками, представителями силовых структур. Я все это время находилась с коллегами на проходной. Спустя час после начала переговоров мы видели, как приходили люди, с большими черными сумками, похожими на сумки для видеооборудования. (…) У меня есть очень большой вопрос к Лидии Михайловне Ермошиной: по какому праву кандидата в президенты приглашают в приемную ЦИК и оставляют наедине с представителями силовых структур без адвоката, в течение трех часов там удерживают без связи с миром?» — заявила Мария Колесникова. По ее словам, у нее была достоверная информация о том, что в кабинет, где находилась Тихановской зашли «высокопоставленные представители силовых структур».

Мария Колесникова остается единственной из коалиции, кто остался в Беларуси — накануне выборов страну покинула Вероника Цепкало, супруга и руководитель штаба незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало. «Я даже не могу себе представить, чего стоило Светлане принять это решение. Светлана, если ты меня слышишь, я тебя поддерживаю, ты герой, ты сделала для белорусского народа очень много», — сказала Колесникова.

В интервью RFI Мария Колесникова подчеркнула, что призывы коалиции к диалогу и переговорам по предотвращению эскалации насилия в Беларуси остаются пока неуслышанными: «С представителями власти у нас нет никаких контактов. Мы лично предпринимаем шаги по защите пострадавших людей — у нас есть волонтеры, есть проект «Скорая помощь», будем помогать всем тем, кто пострадал либо на улице, либо кто может подвергнуться или уже подвергся каким-то гонениям за свои взгляды, честный подсчет голосов и так далее. Обращения уже идут, обращается очень много родственников людей, которых нет дома уже несколько суток. У нас есть волонтерский колл-центр, работа идет, может быть, она не так очевидна, но для нас сейчас это самая важная работа — помощь пострадавшим».

Коалиция настаивает на пересмотре результатов выборов: «Знаете, впервые за 26 лет действующий президент не набрал необходимой для победы электоральной поддержки. И именно эта якобы победа вызвала такую волну возмущения, причем на протестах мы видим людей разного возраста, из разных социальных групп. Сейчас никто не знает, как и когда все это закончится — ни власти, ни белорусский народ. Власти должны найти в себе силы услышать белорусов, которые не согласны с их политикой, с подтасованными результатами выборов. Самое очевидное, что можно сделать в этой ситуации — назначение новых выборов, допуск всех возможных альтернативных кандидатов к этим выборам. Мы будем этого добиваться. Но сейчас безопасность людей зависит от действий власти».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться