В Беларуси восстановили доступ в интернет. Об этом утром в среду, 12 августа, сообщил портал TUT.by. Корреспондент RFI в Минске сообщает, что сети по-прежнему работают с перебоями.

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По данным портала, около 7 утра в стране вновь заработали мессенджеры и социальные сети (Instagram, Telegram, Twitter, Viber, WhatsApp, YouTube), а также поисковые сервисы «Яндекс» и Google. Затем без использования VPN стали доступны и сайты СМИ, в том числе иностранных.

Корреспондент «Медиазоны» в Минске сообщает, что работа мобильного интернета не возобновилась, однако второму журналисту портала, пользующемуся услугами другого мобильно оператора, удалось открыть некоторые сайты и соцсети.

Проблемы с сетью в Беларуси начались в день президентских выборов — 9 августа. Утром 10 августа пропал доступ к информационным сайтам TUT.by, БелТА, БелаПАН и к отдельным страницам на сайте ЦИК. Александр Лукашенко заявил, что власти не блокировали доступ в интернет, а перебои в его работе объяснил заграничным вмешательством. «Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — заявил он. В «Белтелекоме» заявили, что на белорусские интернет-ресурсы совершаются многочисленные кибератаки из-за пределов страны, и именно это затрудняет доступ в сеть.

На блокировку доступа пользователей к ресурсам отреагировали в руководстве соцсетей. Павел Дуров сообщил, что для белорусской аудиотрии мессенджера Telegram были включены инструменты антицензуры. В Twitter констатировали блокировку ресурса в ответ на протесты после выборов, расценив такие действия как нарушение прав человека и основных принципов Свободного Интернета.

We're seeing blocking & throttling of Twitter in #Belarus in reaction to protests contesting the election result. #KeepItOn



Internet shutdowns are hugely harmful. They fundamentally violate basic human rights & the principles of the #OpenInternet.https://t.co/DN3pc4TkWC — Twitter Public Policy (@Policy) August 10, 2020

Цена блокировки

TUT.by передает, что руководители IT-компаний, входящих в «Парк высоких технологий», составили обращение в связи с неработающим интернетом. ПВТ Беларуси — особый орган, наделенный правом предоставления налоговых льгот компаниям, заинтересованным в развитии IT-бизнеса. В обращении отмечается, что «каждый час отсутствия Интернета негативно сказывается на деловой репутации как компаний, так и страны в целом. Более того, компании несут прямые финансовые потери в связи с отсутствием возможности вести деловую активность, а также оказывать свои услуги в полной мере». Главы компаний попросили администрацию ПВТ донести до властей всю серьезность экономических последствий отсутствия интернета и помочь решить эту проблему как можно скорее.

Сумма убытков для белорусской экономики за один день блокировки составляет 56,5 млн долларов, согласно подсчетам мониторингового центра За свободный интернет Netblocks.org.

БелаПАН сообщает, что «в связи со сложностями с доступом к некоторым сервисам через мобильный и фиксированный интернет по независящим от компании причинам» о намерении скорректировать абонентскую плату и предоставить клиентам частичную компенсацию за период с 9 по 11 августа заявил оператор А1. Отмечается, что компенсации начнут выплачивать с 16 августа.

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