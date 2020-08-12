В Минске ОМОН открыл стрельбу по окнам жилого дома

На акции протеста в Минске и других городах Беларуси выходят тысячи людей

В Минске ОМОН открыл стрельбу по жилому дому. Как видно на кадрах, опубликованных порталом Tut.by, люди с балконов кричали бегущим участникам митинга, где можно спрятаться от силовиков. В ответ сотрудник ведомства по меньшей мере один раз выстрелил по окнам.

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По данным СМИ, инцидент произошел у станции метро «Грушевка». Как следует из видео, человек, находящийся на крыше пристройки, кинул в выбежавших из двух микроавтобусов силовиков неизвестный предмет. Через несколько секунд после этого один из сотрудников ОМОН выстрелил по балкону. Какое именно оружие было применено, неясно, однако российское агентство Sputnik Беларусь сообщает о помповых ружьях.

Задержания со стрельбой на Грушевке вечером 12 августа. Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mercredi 12 août 2020

Задержания со стрельбой на Грушевке вечером 12 августа. Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mercredi 12 août 2020

Задержания со стрельбой на Грушевке вечером 12 августа. Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mercredi 12 août 2020

Столкновения между протестующими и милицией в Минске и других городах Беларуси продолжились в среду, 12 августа. Люди, несогласные с результатами выборов президента, перекрывали улицы по всей стране. По данным Onliner, в столице Беларуси перестал ходить общественный транспорт, однако официального подтверждения этой информации нет.

В Telegram-каналах публикуют многочисленные видео жестких задержаний протестующих. На них предполагаемых участников митинга избивают дубинками и ногами даже в том случае, если они не оказывают сопротивление.

Сколько человек задержали в Беларуси за последние три дня, неясно. Как рассказывают правозащитники, люди, находящиеся в СИЗО, часто не могут связаться со своими семьями или адвокатами. Медиазона. Беларусь сообщает, что родственники задержанных, собравшиеся около изолятора, слышат, как внутри здания кричат люди, которых избивают.

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