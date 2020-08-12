Киев официально запросил у Минска выдачу 28 бойцов ЧВК «Вагнер»

Киев потребовал выдачи 28 наемников ЧВК «Вагнер», задержанных в Беларуси. Соответствующий запрос в среду, 12 августа, направил в Минск Офис генерального прокурора Украины. По мнению следователей, бойцы частной военной компании, среди которых есть девять граждан Украины, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

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По данным ведомства, задержанные в Беларуси подозреваются в участии в террористической организации. Генеральная прокуратура Украины отмечает, что они воевали на территории самопровозглашенных Донецких и Луганских народных республик на стороне сепаратистов. В Киеве им уже заочно выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании под Минском 32 бойцов т.н. ЧВК «Вагнер» власти Беларуси объявили 29 июля, меньше чем за две недели до выборов президента. Как сообщало государственное агентство БелТА, речь шла о россиянах, которые заселились в санаторий недалеко от столицы «Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — отметили журналисты со ссылкой на администрацию учреждения. Еще одного человека задержали на юге Беларуси.

30 июля в Следственном комитете Беларуси сообщили, что задержанных бойцов ЧВК «Вагнера» подозревают в подготовке массовых беспорядков. Агентство БелТА, ссылаясь на данные правоохранительных органов, рассказало, что россияне якобы планировали дестабилизировать обстановку в Беларуси перед выборами.

В МИД России рассказали, что наемники летели в Стамбул с пересадкой в Минске и не попали на рейс в Турцию. В Беларуси они находились в ожидании покупки новых билетов.

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