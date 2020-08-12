СМИ сообщили о смерти задержанного на акции протеста в Гомеле

В Беларуси за последние четыре дня задержали несколько тысяч человек. Как сообщают журналисты, некоторые из них не участвовали в акциях протеста

В больнице в Гомеле умер участник акции протеста, задержанный 10 августа. Об этом сообщило издание Onliner со ссылкой на источники. По данным белорусской редакции радио «Свобода», журналисты которого связались с матерью погибшего, у 25-летнего Александра Вихора были проблемы с сердцем. Ему стало плохо в машине в очереди в СИЗО.

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Как рассказала мать Александра Вихора, ее сын не участвовал в акции протеста, а ехал к девушке. Его задержали в день выборов президента Беларуси в воскресенье. «Поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали… Я искала его все эти дни», — рассказала мать задержанного журналистам.

Как отмечает Onliner, согласно предварительным данным, смерть Вихора напрямую не связана с действиями милиции. Ему стало плохо в автозаке, на котором задержанных везли в СИЗО. Когда Вихор криком попросил о помощи, его «сочли неадекватным» и доставили в психиатрическую больницу. Уже там задержанному вызвали скорую.

Мать задержанного рассказала журналистам, что не видела тело сына в морге. Она связывает это с тем, что Вихора могли жестко избить. В Следственном комитете и пресс-службе МВД по Гомельской области радио «Свобода» не дали оперативный комментарий.

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