«Страшно не вернуться домой» — женщины Беларуси вышли в защиту задержанных и избитых

В Беларуси прошел очередной день протестов. В среду днем, 12 августа, на улицы разных городов страны вышли женщины, некоторые из них были в белом, другие — с цветами и плакатами, призывающими силовиков прекратить насилие.

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В разных районах города женщины и девушки выстраивались в цепи вдоль дорог с цветами и плакатами, требуя полицию прекратить насилие. Проезжающие мимо автомобили приветственно сигналили. С участницами акций солидарности поговорил корреспондент RFI.

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Виктория и Елена, около 25–30 лет, работают в одном из отделении банков минского квартала Серебрянка, где накануне ночью были жесткие столкновения протестующих с силовиками.

«Мы просто здесь работаем, увидели, что девушки стоят, и решили присоединиться. Надеемся, что может к нам кто-то еще присоединится. Потому что оставаться равнодушной в этой ситуации, по-моему, просто невозможно.

Это знак солидарности с теми женщинами, которых просто избивают на улицах, а также их детей. Мы не считаем, что так должно быть в свободной стране. И мы хотим, чтобы власти прислушались и не трогали обычных мирных людей, ни мужчин, ни тем более женщин и девушек, которые ничего не сделали.

Мы ничего плохого здесь не делаем. Мы просто стоим и хотим, чтобы нас как минимум увидели. Также как ничего плохого не делают многие люди, которые не нарушают закон, а просто выходят гулять по вечерам.

— Вы на вечерние акции выходили?

— Да. Здесь в Серебрянке и не только. Были взрывы гранат, выстрелы резиновыми пулями, перекрыли движение. Этого не должно происходить в свободной стране. Этим не должна заниматься армия, которая должна нас защищать. А они нас не защищают, а только применяют силу и убивают надежду.

— Не страшно?

— Страшно. Страшно засыпать под взрывы гранат и звуки стрельбы. Страшно не приехать домой. Страшно не дождаться близкого, который пошел на митинг. Страшно не найти людей, которых задержали, и неизвестно, где они находятся. Страшно не иметь свободы выбора. Это страшно. Не должно так быть».

В центре Минска утром 12 августа около 200 женщин в белой одежде с цветами выстроились в живую цепь в знак солидарности с протестующими. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

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Светлана, 45 лет, продавец в магазине.

«Я в другом районе живу, просто ехала с работы и решила присоединиться. Я хочу, чтобы все решилось мирно, без всякого насилия. И еще, чтобы к народу Беларуси относились как к народу, а не как к овцам, быдлу („Овцами“ протестующих назвал 10 августа Александр Лукашенко — RFI). То, что творится у нас в стране, — это беззаконие и слабость нашей власти, которая просто в агонии и не знает, что ей делать.

— Не страшно?

— Наверное, каждый человек чего-то боится. Но страшнее жить под гнетом. Наверное, должно как-то все это закончиться в пользу народа».

Еще одна акция солидарности женщин с задержанными, пострадавшими от действий силовиков. © RFI

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Карина, 21 год, студентка.

«Я живу в Серебрянке, вышла выразить свое несогласие с теми событиями, которые происходят в стране, с теми насильственными действиями, которые применяются к мирному населению, которое просто выражает свою точку зрения. Несмотря на то, что я держу плакат „Я жена и мать, прошу меня не избивать“, я считаю, что избивать нельзя никого, вне зависимости от пола и статуса.

— Вы были вечером на протестах?

— Нет, я не была, потому что то, что происходит — это действительно очень страшно. Мне страшно выходить ночью. Но я вышла сегодня, чтобы мирно выразить свою позицию. Я надеюсь, у нашего государства хватит совести не забрать мирно стоящих женщин в белой одежде в автозаки.

— Чем вы думаете закончатся эти протесты?

— Очень сложно прогнозировать и очень больно об этом думать».

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Элла, пенсионерка, 62 года.

«Я сама на протестные акции не хожу. Может уже и возраст не тот, не так быстро бегать умею, но душой с ребятами. И женщин, которые сегодня вышли поддерживаю Я думаю, молодцы. Надо как-то поддерживать народ, надо как-то достойно сопротивляться. При этом чтобы не было ни жертв, ни разрушений, ни порчи имущества. В принципе люди никому не мешают, выражают свое мнение.

Я сама голосовала за Тихановскую. Семья у меня голосовала за Тихановскую. Считаю, что она победила и выборы были сфальсифицированы».

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