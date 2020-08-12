Третий день протестов в Беларуси — онлайн RFI

В центре Минска утром 12 августа около 200 женщин в белой одежде с цветами выстроились в живую цепь в знак солидарности с протестующими.

В Беларуси третий день продолжаются протесты, начавшиеся после голосования на президентских выборах 9 августа. В ночь с 11 на 12 августа в Минске продолжились столкновения протестующих с силовиками. Сотрудники правопорядка вновь применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Продолжились задержания демонстрантов и случайных прохожих. Жители других городов также вышли на акции протеста.

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МВД Беларуси отчиталось о новых задержаниях

За участие в несанкционированных уличных акциях вечером 11 и ночью 12 августа было задержано больше тысячи человек. Об этом 12 августа сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В МВД также заявили, что в ночь с 11 на 12 августа в стране были отмечены «очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах».

По данным Минздрава страны, по итогам акций 11 августа в больницы попал 51 человек.

Таким образом, всего за три дня протестов в Беларуси задержали около шести тысяч человек. При задержаниях и разгонах акций силовики действуют крайне жестоко. При этом в стране возбуждено 17 уголовных дел по обвинениям в нападении на сотрудников милиции.

Живая цепь женщин в белом Утром 12 августа в центре Минска возле Комаровского рынка около 200 женщин в белой одежде выстроились в живую цепь в знак поддержки протестующих, пострадавших от действий силовиков. Им сигналят проезжающие машины. Некоторые девушки выходят из машин и присоединяются к акции.

Прямо сейчас на Комаровке девушки с цветами выстроились в цепь. Они растянулись до конца «Дома Мебели». Проезжающие машины сигналят — девушки поднимаю вверх руки с цветами. Некоторые девушки выходят их машин и присоединяются к цепочке. pic.twitter.com/jTeYU5oOXK — Onliner (@OnlinerBY) August 12, 2020

Белорусская ассоциация журналистов призвала власти остановить насилие

Белорусская ассоциация журналистов опубликовала на своем сайте обращение с призывом к властям остановить задержания и нападения на сотрудников СМИ. Организация публикует список задержанных в Белоруси журналистов, а также отмечает, что силовики намеренно повреждали технику, а также изымали о корреспондентов флэш-карты с отснятым материалом.

Тем временем, как сообщает телеграм-канал Nexta Live, в Минске обнаружен пустым и открытым автомобиль главного редактора издания «Наша Нива», одного из крупных независимых СМИ страны Егора Мартиновича. В ночь на 11 августа Мартинович пропал, его местонахождение неизвестно.

Совет ЕС обсудит ситуацию в Беларуси

Ситуация в Беларуси будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам. Об этом в твиттере объявил 12 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.



We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020

Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам

Российский журналист опубликовал обращение к белорусской милиции с призывом не применять силу в отношении протестующих.

«Что я увидел из своей хаты за последние дни? Как вы бьете и стреляете в безоружных людей на улице. Причем не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой», — написал журналист.

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