Вечер 13 августа завершился в Беларуси без задержаний, освобожденные из ИВС рассказали о пытках

В четверг в Минске и других городах целый день продолжались массовые акции против репрессий, милицейского насилия и официальных результатов выборов президента. Впервые с дня голосования 9 августа вечер завершился без массовых задержаний и милицейских облав. После извинений «за травмы случайных людей на протестах» главы МВД об освобождении «более тысячи задержанных» сообщила спикер верхней палаты парламента. Освобожденные из минского изолятора и тюрьмы в Жодино рассказывают о пыточных условиях содержания.

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Глава МВД Беларуси Юрий Караев принес извинения «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», в эфире белорусского телеканала ОНТ. При этом, он обвинил протестующих в создании «хаоса» и нападениях на силовиков.

Позже о том, что «на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек», задержанных в ходе протеста, сообщила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики заявила, что Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни». С 9 августа были задержаны более 6700 человек.

Как и Караев, про многочисленные факты и свидетельства жестоких избиений протестующих силовиками на улицах и автозаках, а также пыток в заключении Кочанова не упомянула.

Как сообщает портал TUT.BY, в главном изоляторе Минска — ЦИП на Окрестина — выпускать задержанных на акциях протеста людей с начали в четверг примерно в 22.30. Всех задержанных должны выпустить из изолятора до 6 утра, сообщил «Белсат» со ссылкой на замглавы МВД Александр Барсуков, который побывал в ЦИП.

Барсуков не смог увернуться от встречи с собравшимися у изолятора.

Журналисты собирают свидетельства освобожденных.

Ранее вечером девушка, выпущенная из изолятора на Окрестина рассказала, что с ней и другими задержанными обращались, «как с животными».

Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики.



«Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7 — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

Освободившийся день назад из изолятора на Окрестина мужчина рассказал о «коридоре позора», в котором тюремщики избивают людей.

«Тебя просто бьют — ногами, дубинками, шокерами. Кричат: „будешь ходить на улицы?“. Хотя там две трети людей не были на митинге, а просто шли мимо»



Освободившийся день назад из изолятора на Окрестина мужчина рассказывает о «коридоре позора», где избивают людей. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/ojuESsmisZ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 13, 2020

Акции солидарности и протеста

Весь день 13 августа в Беларуси не прекращались акции протеста против репрессий и произвола силовиком. Люди становились на улицах в цепи солидарности, с требованием остановить насилие выходили в белых халатах медики, на крупнейших предприятиях страны (в т.ч. МАЗ, БЕЛАЗ, «Гродно Азот») проходили собрания и митинги, на которых обсуждался вопрос забастовки.

В Минске вечером многочисленная акция солидарности прошла на Пушкинской площади, где погиб участник протестов и возник народный мемориал жертвам репрессий.

Акция на Пушкинской прошла без вмешательства силовиков.

Минск. Так выглядела мирная акция солидарности рядом с метро Пушкинская.



Фото: Вадим Замировский, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/doNTOe6cGa — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

Вечером многочисленная акция солидарности прошла на столичном проспекте Дзержинского.

В Жодино, где находится БЕЛАЗ, а также тюрьма № 8, куда доставляли задержанных в том числе из столицы, вечером мэр города вышел на встречу с жителями.

В Жодино проходит акция против милицейского насилия, в ней участвует около тысячи человек, включая врачей скорой помощи. Жители ждут мэра, который обещал к ним выйти. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/M5zs8EnLTS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 13, 2020

В ходе многолюдного собрания митингующие скандировали «Отпускай!»

Из ИВС Жодино также начали освобождать задержанных, которые рассказывают журналистам об «избиениях и унижениях».

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