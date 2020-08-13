Вечер 13 августа завершился в Беларуси без задержаний, освобожденные из ИВС рассказали о пытках
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В четверг в Минске и других городах целый день продолжались массовые акции против репрессий, милицейского насилия и официальных результатов выборов президента. Впервые с дня голосования 9 августа вечер завершился без массовых задержаний и милицейских облав. После извинений «за травмы случайных людей на протестах» главы МВД об освобождении «более тысячи задержанных» сообщила спикер верхней палаты парламента. Освобожденные из минского изолятора и тюрьмы в Жодино рассказывают о пыточных условиях содержания.
Глава МВД Беларуси Юрий Караев принес извинения «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», в эфире белорусского телеканала ОНТ. При этом, он обвинил протестующих в создании «хаоса» и нападениях на силовиков.
Позже о том, что «на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек», задержанных в ходе протеста, сообщила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики заявила, что Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни». С 9 августа были задержаны более 6700 человек.
Как и Караев, про многочисленные факты и свидетельства жестоких избиений протестующих силовиками на улицах и автозаках, а также пыток в заключении Кочанова не упомянула.
Как сообщает портал TUT.BY, в главном изоляторе Минска — ЦИП на Окрестина — выпускать задержанных на акциях протеста людей с начали в четверг примерно в 22.30. Всех задержанных должны выпустить из изолятора до 6 утра, сообщил «Белсат» со ссылкой на замглавы МВД Александр Барсуков, который побывал в ЦИП.
Барсуков не смог увернуться от встречи с собравшимися у изолятора.
Замглавы МВД: «Издевательств никаких не было». pic.twitter.com/fhm6iarqoY— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
Журналисты собирают свидетельства освобожденных.
Ранее вечером девушка, выпущенная из изолятора на Окрестина рассказала, что с ней и другими задержанными обращались, «как с животными».
Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики.— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
«Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7
Освободившийся день назад из изолятора на Окрестина мужчина рассказал о «коридоре позора», в котором тюремщики избивают людей.
«Тебя просто бьют — ногами, дубинками, шокерами. Кричат: „будешь ходить на улицы?“. Хотя там две трети людей не были на митинге, а просто шли мимо»— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 13, 2020
Освободившийся день назад из изолятора на Окрестина мужчина рассказывает о «коридоре позора», где избивают людей. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/ojuESsmisZ
Акции солидарности и протеста
Весь день 13 августа в Беларуси не прекращались акции протеста против репрессий и произвола силовиком. Люди становились на улицах в цепи солидарности, с требованием остановить насилие выходили в белых халатах медики, на крупнейших предприятиях страны (в т.ч. МАЗ, БЕЛАЗ, «Гродно Азот») проходили собрания и митинги, на которых обсуждался вопрос забастовки.
В Минске вечером многочисленная акция солидарности прошла на Пушкинской площади, где погиб участник протестов и возник народный мемориал жертвам репрессий.
Акция на Пушкинской прошла без вмешательства силовиков.
Минск. Так выглядела мирная акция солидарности рядом с метро Пушкинская.— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
Фото: Вадим Замировский, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/doNTOe6cGa
Вечером многочисленная акция солидарности прошла на столичном проспекте Дзержинского.
В Жодино, где находится БЕЛАЗ, а также тюрьма № 8, куда доставляли задержанных в том числе из столицы, вечером мэр города вышел на встречу с жителями.
В Жодино проходит акция против милицейского насилия, в ней участвует около тысячи человек, включая врачей скорой помощи. Жители ждут мэра, который обещал к ним выйти. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/M5zs8EnLTS— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 13, 2020
В ходе многолюдного собрания митингующие скандировали «Отпускай!»
Из ИВС Жодино также начали освобождать задержанных, которые рассказывают журналистам об «избиениях и унижениях».
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