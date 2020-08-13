Высокопоставленный чиновник из администрации Лукашенко подал на увольнение

Высокопоставленный чиновник, юрист из администрации президента Беларуси Артем Проскалович подал заявление об уходе с должности. Фотографию заявления он выложил у себя в инстаграме.

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Артем Проскалович занимает должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления администрации президента. «Прошу уволить меня по соглашению сторон с 14 августа 2020 г.», — написано в его заявлении.

«Более не считаю возможным быть Юристом на государственной службе», — сопроводил он свою публикацию. В комментариях пользователи инстаграма благодарят его за этот поступок.

Ранее стало известно о том, что в знак протеста против жестокого разгона протестов уволились несколько милиционеров. Бывшие спецназовцы внутренних войск выкладывают видео, где они выбрасывают в мусорные баки свою форму и знаки отличия. Продолжают поступать сообщения об увольняющихся сотрудниках государственных СМИ.

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