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В Беларуси бывшие спецназовцы выбрасывают форму, милиционеры и сотрудники госканалов увольняются

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В Беларуси ряд милиционеров объявили об увольнении в знак протеста против жестокого подавления протестов
В Беларуси ряд милиционеров объявили об увольнении в знак протеста против жестокого подавления протестов © скриншот публикации бывшего капитана белорусской милиции Егора Емельянова
RFI
5 мин

На фоне жестокого подавления протестов в Беларуси в соцсетях распространяются видеоролики, на которых мужчины, утверждающие, что служили в спецназе внутренних войск, выбрасывают в мусорные баки свою форму и знаки отличия. Тем временем некоторые сотрудники милиции и государственных телеканалов решили уволиться.

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Бывшие белорусские спецназовцы говорят, что им стыдно за действия нынешних сотрудников спецназа. Спецназовец в отставке Анатолий Новицкий выкидывает в мусорный бак свою форму. «Я давал присягу своему народу. Глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. Я не могу носить эту форму и хранить у себя ее дома», — говорит он.

«Мне стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей», — говорит другой бывший боец ВВ.

«Белорусского братства, спецназа Беларуси больше нет», — говорит бывший спецназовец Артем Белинович.

Еще один бывший спецназовец ВВ Сергей говорит, что ему очень стыдно и обидно за то, что милиция делает с народом.

В соцсетях есть и другие подобные видеоролики. Тем временем некоторые действующие милиционеры решили уволиться из МВД. Как, например, командир взвода Новополоцкого отдела МВД Егор Емельянов. «17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал он. Его публикация собрала сотни тысяч лайков. После публичного увольнения Емельянова задержали и обвинили в «организации несанкционированных массовых мероприятий». Суд его оправдал.

26-летний милиционер-кинолог Виктор Шаркович объявил, что уволился после семи лет службы.

Участковый милиции Иван Колос призвал коллег прекратить насилие и «быть с народом». «Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ, но вместо этого мы отстаиваем интересы лишь одного человека, который насильственно захватил власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие», — говорит он. Милиционер подчеркнул, что не собирается увольняться, но исполнять преступные приказы не будет. Колос также назвал Светлану Тихановскую законным президентом и заявил, что ждет от нее приказов по защите белорусских граждан.

13 августа стало известно, что после записи обращения Иван Колос был вынужден покинуть Беларусь. Через 20 минут после публикации видео к участковому домой приехали его руководители — забирать форму и удостоверение. Минвувшей ночью он уехал из Беларуси, опасаясь задержания — сообщил Иван Колос изданию «Медиазона», которое связалось с милиционером.

Протест журналистов госканалов против насилия

О своем увольнении сообщили некоторые сотрудники белорусских государственных телеканалов. Ведущий программы «Арсенал» на «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил, что уходит с канала и записал обращение к военным. «Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть использованы против своего народа», — говорит Бурко и призывает силовиков одуматься, «пока не поздно».

Ранее о своем увольнении сообщили сотрудник Белтелерадиокомпании, ведущий Евгений Перлин и ведущая Татьяна Бородкина с телеканала СТВ. Уволиться также решил начальник президентского пула и ведущий пропагандистской программы «Антифейк» на ОНТ Дмитрий Семченко, сообщает The Village Belarus со ссылкой на его жену Юлию Семченко.

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