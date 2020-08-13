В Беларуси бывшие спецназовцы выбрасывают форму, милиционеры и сотрудники госканалов увольняются

На фоне жестокого подавления протестов в Беларуси в соцсетях распространяются видеоролики, на которых мужчины, утверждающие, что служили в спецназе внутренних войск, выбрасывают в мусорные баки свою форму и знаки отличия. Тем временем некоторые сотрудники милиции и государственных телеканалов решили уволиться.

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Бывшие белорусские спецназовцы говорят, что им стыдно за действия нынешних сотрудников спецназа. Спецназовец в отставке Анатолий Новицкий выкидывает в мусорный бак свою форму. «Я давал присягу своему народу. Глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. Я не могу носить эту форму и хранить у себя ее дома», — говорит он.

«Мне стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей», — говорит другой бывший боец ВВ.

«Белорусского братства, спецназа Беларуси больше нет», — говорит бывший спецназовец Артем Белинович.

Еще один бывший спецназовец ВВ Сергей говорит, что ему очень стыдно и обидно за то, что милиция делает с народом.

В соцсетях есть и другие подобные видеоролики. Тем временем некоторые действующие милиционеры решили уволиться из МВД. Как, например, командир взвода Новополоцкого отдела МВД Егор Емельянов. «17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал он. Его публикация собрала сотни тысяч лайков. После публичного увольнения Емельянова задержали и обвинили в «организации несанкционированных массовых мероприятий». Суд его оправдал.

26-летний милиционер-кинолог Виктор Шаркович объявил, что уволился после семи лет службы.

Участковый милиции Иван Колос призвал коллег прекратить насилие и «быть с народом». «Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ, но вместо этого мы отстаиваем интересы лишь одного человека, который насильственно захватил власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие», — говорит он. Милиционер подчеркнул, что не собирается увольняться, но исполнять преступные приказы не будет. Колос также назвал Светлану Тихановскую законным президентом и заявил, что ждет от нее приказов по защите белорусских граждан.

Strong appeal! The current police officer calls on his colleagues for peace and to recognize Svetlana Tikhanovksaya the only legally elected president.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/WU2wwZOi1X — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2020

13 августа стало известно, что после записи обращения Иван Колос был вынужден покинуть Беларусь. Через 20 минут после публикации видео к участковому домой приехали его руководители — забирать форму и удостоверение. Минвувшей ночью он уехал из Беларуси, опасаясь задержания — сообщил Иван Колос изданию «Медиазона», которое связалось с милиционером.

Протест журналистов госканалов против насилия

О своем увольнении сообщили некоторые сотрудники белорусских государственных телеканалов. Ведущий программы «Арсенал» на «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил, что уходит с канала и записал обращение к военным. «Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть использованы против своего народа», — говорит Бурко и призывает силовиков одуматься, «пока не поздно».

Ранее о своем увольнении сообщили сотрудник Белтелерадиокомпании, ведущий Евгений Перлин и ведущая Татьяна Бородкина с телеканала СТВ. Уволиться также решил начальник президентского пула и ведущий пропагандистской программы «Антифейк» на ОНТ Дмитрий Семченко, сообщает The Village Belarus со ссылкой на его жену Юлию Семченко.

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