В Беларуси медики выступили против репрессий и жестокости

Белорусские медработники на акции против насилия, 12 августа 2020 года

В Беларуси медицинские работники вышли на акции против репрессий и жестокости силовиков. Об этом 13 августа сообщает TUT.by.

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Утром в четверг медики выстроились в цепь солидарности у 1-й городской больницы. На акции солидарности также вышли медработники РНПЦ «Кардиология», городской стоматологической поликлиники №1 в Гродно. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» сообщает об акции врачей против насилия у 4-й столичной больницы.

Сегодня утром у 1-й городской больницы в цепь солидарности выстраивались медики.



— Может, нас и уволят после этого, но мы не останемся в стороне. pic.twitter.com/aTtVAmGqKf — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

Около РНПЦ «Кардиология» сегодня в 14.00 собралось более 100 медиков самого центра и соседней 4-й больницы.



Проходящие мимо люди кричали им «Спасибо», машины сигналили в поддержку.



Фото: Евгений Ерчак, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/03ekXBva9V — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

На акцию протеста вышли также около 200 врачей скорой помощи. Проезжающие мимо машины им сигналили. Некоторые врачи держали в руках белые розы и красные гвоздики, плакаты с призывами к властям освободить политзаключенных и прекратить насилие.

Накануне у Белорусского государственного медицинского университета более 200 медиков вышли на акцию солидарности против насилия. К ним приезжал министр здравоохранения Владимир Караник. После этой акции был задержан врач-реаниматолог Богдан Шильниковский. В данный момент он находится в реанимации, сообщает TUT.by. Ночь и первую половину дня врач скорой помощи провел в центре изоляции на Окрестина, откуда его госпитализировали.

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