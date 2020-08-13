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В Беларуси медики выступили против репрессий и жестокости

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Белорусские медработники на акции против насилия, 12 августа 2020 года
Белорусские медработники на акции против насилия, 12 августа 2020 года REUTERS - VASILY FEDOSENKO
RFI
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В Беларуси медицинские работники вышли на акции против репрессий и жестокости силовиков. Об этом 13 августа сообщает TUT.by.

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Утром в четверг медики выстроились в цепь солидарности у 1-й городской больницы. На акции солидарности также вышли медработники РНПЦ «Кардиология», городской стоматологической поликлиники №1 в Гродно. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» сообщает об акции врачей против насилия у 4-й столичной больницы.

На акцию протеста вышли также около 200 врачей скорой помощи. Проезжающие мимо машины им сигналили. Некоторые врачи держали в руках белые розы и красные гвоздики, плакаты с призывами к властям освободить политзаключенных и прекратить насилие.

Накануне у Белорусского государственного медицинского университета более 200 медиков вышли на акцию солидарности против насилия. К ним приезжал министр здравоохранения Владимир Караник. После этой акции был задержан врач-реаниматолог Богдан Шильниковский. В данный момент он находится в реанимации, сообщает TUT.by. Ночь и первую половину дня врач скорой помощи провел в центре изоляции на Окрестина, откуда его госпитализировали.

 

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