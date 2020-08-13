Глава МВД Беларуси извинился «за травмы случайных людей» и обвинил протестующих в создании «хаоса»

Глава МВД Беларуси Юрий Караев в четверг, 13 августа, в эфире белорусского госканала ОНТ принес извинения «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу». При этом он заявил, что большинство белорусов не поддерживают протесты и обвинил демонстрантов в создании «хаоса».

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«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — заявил Караев.

При этом, по его словам, «большинство не поддерживает протесты». «Люди не довольны „площадями хаоса“ — и это сделали не силовики!», — считает Караев. Глава МВД посоветовал белорусам «не выходить на улицу» и «не обострять ситуацию».

Он заявил, что за последние трое суток было совершено «11 сознательных наездов» на силовиков, пострадали более 50 сотрудников милиции. При этом демонстранты и их сторонники говорят о тысячах нападений на мирных жителей со стороны силовиков и жестоких пытках задержанных.

Министр МВД: за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на... Publiée par Чай з малинавым варэннем sur Jeudi 13 août 2020

Караев заявил, что он «всегда против любого насилия над журналистами». В Беларуси в последние дни нападению со стороны силовиков или задержаниям подверглись десятки журналистов. Среди них — корреспондент Znak.com Никита Телиженко, задержанный в Минске. Он рассказал о пытках, избиениях и унижениях в тюрьме Жодино.

«Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны! Из-за чего мы сейчас это все разрушаем — из-за каких эфемерных и непонятных целей?», — так Караев высказался о протестах против объявленных властями результатов выборов на фоне многочисленных сообщений о фальсификациях.

Тем временем председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни». По ее словам, на вечер четверга отпущены на свободу более тысячи задержанных «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям» (цитаты по ОНТ).

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