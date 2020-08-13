В Беларуси МАЗ и другие крупные предприятия приостановили работу

Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) — символа белорусской промышленности — приостановили работу в знак протеста против объявленных властями результатов выборов и жестокого подавления протестов. Об этом сообщает в четверг, 13 августа, телеграм-канал NEXTA Live.

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TUT.by публикует видео, на котором рабочие МАЗ скандируют «Выборы! Выборы!».

Сообщается также об приостановке работы на других крупных белорусских предприятиях: «Интеграл», «Керамин», «Гродно Азот», «Терразит».

Ранее несколько сотен Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) приостановили работу и вышли на протестную акцию. К заводу также вышли местные жители. Сотрудники БелАЗ возмущались тем, что автобусы их предприятия выделялись милиции для задержаний, передает TUT.by. Они также требовали показать результаты голосования по Жодино и вывести ОМОН из города. К бастующим рабочим БелАЗ вышли руководители завода и мэр Жодино Дмитрий Заболоцкий. Мэр заверил, что ОМОН выведут из города, если не будет угрозы захвата администрации. Он также пообещал этим вечером встретиться с жителями города и уговорил сотрудников БелАЗ вернуться на рабочие места. Также стало известно, что силовики задержали нескольких сотрудников БелАЗ. Руководство предприятия говорит, что задержанных двое. Однако рабочие утверждают, что задержанных больше.

К бессрочной забастовке призвали ряд белорусских телеграм-каналов после жестокого подавления мирных протестов, связанных с выборами президента республики. «Общенациональная забастовка — способ протеста, закрепленный в Конституции. За нее нас не задержат, а уволить всех невозможно», — говорится в призыве. Среди требований: признание Светланы Тихановской новым президентом, освобождение политзаключенных, организация новых честных выборов.

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