Новые свидетельства о пытках, 700 задержанных — четвертый день протестов в Беларуси

Возле СИЗО на улице Окрестина в Минске собрались 12 августа родственники задержанных. Они пытаются разыскать своих близких, пропавших после митингов.

В Беларуси четвертый день продолжаются протесты, начавшиеся после голосования на президентских выборах 9 августа. МВД страны отчиталось о 700 новых задержанных в Минске в ночь с 12 на 13 августа. В ведомстве также сообщили, что силовики вновь использовали оружие против протестующих. Тем временем появляется все больше свидетельств о пытках и издевательствах в отношении задержанных в белорусских СИЗО. RFI ведет хронику протестов.

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Возле следственного изолятора на улице Окрестина в Минске продолжают собираться родные пропавших после митингов. Они пытаются разыскать своих родственников.

Мужчина показывает фотографию своего сына, который пропал в Минске после начала задержаний. 13 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Волонтеры собирают помощь — воду и одежду — и составляют списки пропавших.

Волонтеры собирают помощь возле изолятора на улице Окрестина в Минске. 13 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Рабочие Белорусского автомобильного завода (БЕЛАЗ) объявили забастовку

Как пишет портал TUT.BY, работники предприятия вышли к проходной с требованием честных выборов. К заводу, чтобы поддержать рабочих также пришли местные жители.

БелАЗ тоже бастует. Вся страна на ушах стоит, лишь бы скинуть кровопийцу pic.twitter.com/FzBf4QN153 — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 13, 2020

Медики 1-й городской больницы в Минске выстроились в цепь солидарности

Сегодня утром у 1-й городской больницы в цепь солидарности выстраивались медики. — Может, нас и уволят после этого, но мы не останемся в стороне. Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Jeudi 13 août 2020

Накануне, 12 августа, белорусские медики также вышли на акции солидарности.

Белорусские медики на акции солидарности в Минске, 12 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

В Беларуси с раннего утра выстраиваются новые цепи солидарности

Как сообщает корреспондент RFI в Минске, в разных районах города утром появились новые цепи солидарности женщин. Аналогичные акции начались в Минске и других городах вчера, 12 августа.

Жительницы Минска направляются на акцию солидарности в четверг, 13 августа. © RFI

►►«Это знак солидарности с теми женщинами, которых просто избивают на улицах, а также их детей. Мы не считаем, что так должно быть в свободной стране. И мы хотим, чтобы власти прислушались и не трогали обычных мирных людей, ни мужчин, ни тем более женщин и девушек, которые ничего не сделали». Подробнее о женских акциях солидарности в Минске читайте в репортаже нашего корреспондента на месте

МВД Беларуси: Силовики вновь применили оружие в отношении протестующих

В МВД Беларуси отчитались о новых задержаниях. Как сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова, в ночь с 12 на 13 августа в Минске были задержаны 700 человек. Таким образом, только по официальным данным, общее количество задержанных с начало протестов составляет почти 7000 человек.

Как говорится в заявлении МВД, силовики вновь использовали оружие в отношении протестующих. «Вчера в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие», —сообщила Чемоданова.

В ведомстве объясняют, что «уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким». В результате столкновений с протестующими с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы, заявили в МВД.

Репортаж задержанного корреспондента Znak.com: «Вокруг шли жесточайшие избиения: отовсюду были слышны удары, крики, вопли»

Тем временем появляется все больше свидетельств о пытках и избиениях задержанных в белорусских СИЗО. Один из самых страшных репортажей опубликовал вечером 12 августа Znak.com. Корреспондент издания Никита Телиженко был задержан 10 августа. Он провел 16 часов в Московском РУВД Минска, где люди, по его словам, лежали «живым ковром» и задержанным пришлось идти прямо по ним.

«Вокруг шли жесточайшие избиения: отовсюду были слышны удары, крики, вопли. Мне показалось, что у некоторых задержанных были сломаны — у кого руки, у кого ноги, у кого позвоночник, потому что при малейшем движении они орали от боли», — рассказывает журналист.

Из РУВД задержанных этапировали СИЗО. В автозаке людей также укладывали штабелями, в несколько слоев, и продолжали избивать: «Просьбы об остановках, чтобы сходить в туалет, игнорировались. Нам просто предложили ходить под себя. Некоторые не выдерживали, ходили даже по-большому. И так мы и ехали в хлюпающих испражнениях. Когда нашим конвоирам становилось скучно, они заставляли петь песни, в основном гимн Белоруссии, и снимали это все на телефон. Когда им не нравилось исполнение, снова били. Когда один спел плохо, заставляли петь заново, ставили оценку, кто как спел. "Если вы считаете, что вам больно, так вам еще не больно, больно сейчас будет в тюрьме, ваши близкие вас больше не увидят", — говорили нам охранники».

►►Полностью репортаж Никиты Телиженко можно прочитать здесь.

«Нечеловеческие условия»: Адвокат Виталия Шклярова рассказал «Новой»о пытках в минском СИЗО

Белорусский адвокат задержанного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский рассказал в интервью «Новой газете» о том, что его клиент содержится в пыточных условиях.

«Ему, по сути, запрещено мыться, в СИЗО отсутствует горячая вода, помыться можно один раз в неделю, по средам. Шампунь запрещен к передаче, он моется хозяйственным мылом. У Виталия нет своего полотенца, его ему запрещают иметь, он вытирается общественным полотенцем, которое предоставляют один раз в неделю», — рассказал Гашинский.

По его словам, Шклярову не передают письма от родных и запрещают ему делать записи и передавать книги.

После встречи с адвокатом Шклярова завели в отдельную комнату, где обыскали и поставили в «стакан»: «"Стакан" — это комната метр на метр без сидячего места, где он провел шесть часов стоя: без питья, без еды, без возможности присесть или прилечь».

Политтехнолога и автора «Новой газеты» Виталия Шклярова пытают в минском СИЗО. Ставят в «стакан» (комната метр на метр без сидячего места) без воды и еды, на всю ночь включают на полную громкость музыку, не дают мыться и лишают писем родных. https://t.co/rFyS5IUMFw — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 12, 2020

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