Труппа главного драмтеатра Беларуси выдвинула требования властям

Коллектив Национального белорусского академического театра имени Янки Купалы в четверг, 13 августа, опубликовал открытое требование к властям остановить репрессии, освободить всех задержанных на протестных акциях и провести открытый пересчет голосов на выборах президента. Накануне актеры театра записали и опубликовали видео с осуждением милицейского беспредела. 13 августа акцию против действий властей и силовиков провели в Минске сотрудники Белорусской государственной филармонии.

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Коллектив Национального театра имени Янки Купалы не будет показывать спектакли и готов к забастовке, сообщил в этот четверг информационный портал TUT.BY. Актеры главного белорусского драмтеатра опубликовали открытое обращение к властям Беларуси с требованием остановить милицейской насилие, освободить всех задержанных в последние дни и провести открытый пересчет голосов на президентских выборах 9 августа.

Подписавшая это обращение актриса Кристина Дробыш написала в своем инстаграме: «Не знаю, чем это закончится. Может быть, это будет предпоследний документ, который я подпишу. Но варианта держаться подальше я не вижу. Во всяком случае, запомните нас такими».

Накануне в интернете появилась запись запись-обращение артистов и сотрудников театра имени Янки Купалы, в котором они высказались по поводу происходящего в Беларуси — против террора и насилия, против крови в нашей стране. «Мы хотим мира и спокойствия», — отмечается в видеообращении, в котором известный актер и режиссер Роман Подоляко говорит: мы «с болью смотрим, что происходит в нашей стране. Мы уважаем закон и права человека, но каждую ночь живем как на фронте».

13 августа к протестам, которые не утихают в стране, присоединились работники Белорусской государственной филармонии. Они выстроились с плакатами на ступеньках филармонии и спели молитву «Магутны Божа», гимн послевоенной белорусской эмиграции. В начале 1990-х это произведение предлагали сделать государственным гимном Беларуси.

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