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Беларусь, хроника протеста: пятница 14 августа

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Остановите насилие в Беларуси - призыв на митинге поддержки в Варшаве
Остановите насилие в Беларуси - призыв на митинге поддержки в Варшаве REUTERS - KACPER PEMPEL
RFI
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В Беларуси с воскресенья, 9 августа, продолжаются протестные акции граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Силовики использовали жесткие методы, вплоть до применения боевого оружия, против манифестантов. 7000 человек задержано, поступают свидетельства о пытках и избиениях задержанных. Сегодня, 14 августа, ситуацию в Беларуси будет обсуждать совет министров ЕС по иностранным делам.

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