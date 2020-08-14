Белорусская власть «выходит к народу» — первый блин комом

Жодино стал первым белорусским городом, где местное руководство пошло на переговоры (как оно их понимает) с жителями. Встречей остались недовольны и градоначальник, и горожане. Рабочие «БелАЗа» пока не бастуют — дали властям время до понедельника.

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Жодино — город в 55 километрах от Минска, здесь собирают знаменитые сверхтяжелые грузовики БелАЗ и шьют одежду на «Світанке» — это градообразующие предприятия, а БелАЗ - один из флагманов всей белорусской экономики. Еще одна достопримечательность — тюрьма, переполненная в эти дни задержанными на протестах против результатов президентских выборов в Минске, Молодечно и самом Жодино.

Корреспонденты RFI как раз направлялись к тюрьме, когда появились сообщения о забастовке на БелАЗе, причем рабочие выставляли совсем не экономические требования. «Вывести ОМОН из города, мы его сюда не звали — нам их защита, как они говорят, не требуется, во-вторых, показать итоговые протоколы по голосованию 9 августа в Жодино, в-третьих, мы присоединяемся к остальным белорусам и требуем честных выборов. Нас также интересует, с какой радости отдали автобусы нашего завода омоновцам, чтобы те там развозили и пытали задержанных», — рассказал RFI один из участников вечернего митинга, который собрал не менее 4000 человек — исторический рекорд для города. И, как уже становится привычным для Беларуси, на митинг пришли и даже резко выступили сотрудники государственных учреждений — в Жодино это были врачи.

Днем

Итак, 13 августа БелАЗ стоял два часа, включая обеденный перерыв. На встречу с рабочими, помимо и.о. гендиректора предприятия, приехал и глава горисполкома Дмитрий Заблоцкий. В СМИ его называют «мэр», но это для краткости — в Беларуси нет выборной должности «мэр», руководителей городов назначает Александр Лукашенко, так выстроена вертикаль власти. Мгновенное согласие на встречу с рабочими объясняется просто — на БелАЗе работает 10.000 человек, забастовка гордости белорусской промышленности станет серьезным ударом для власти и примером для остальных, в Беларуси и так уже предупредительно бастовали более двух десятков предприятий. Глава города пообещал никого не увольнять по политическим мотивам, но на остальные горячие темы предложил поговорить вечером.

Вечером

На вечерней встрече у местного гипермаркета мэра (для удобства будем называть его так) и прокурора Жодино ожидало несколько тысяч людей, до этого скандировавших «Спасибо медикам!» и «Жыве Беларусь!» — тут проходила акция медиков против насилия.

Мэр применяет излюбленную тактику чиновников: «обращайтесь с конкретными вопросами!» — это хороший прием, как ему кажется, в разговоре с теми, кто требует назвать настоящие цифры голосования по городу, дескать, я сам не знаю — ЦИК еще не обнародовал официальные результаты голосования. Не проходит — люди кричат «Уходи!», «Света!»

На вопросы о пострадавших, которых лечили местные врачи, а потом их опять выводили «на растяжку» омоновцы, о возможно умершем от побоев парне в больнице, об избитом подростке «толстеньким красавчиком в амуниции», о невывешенных протоколах голосования у чиновника нет ответа.

Мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий на встрече с горожанами вечером 13 августа © Guennadi Charipkine / RFI

Требовавший конкретных вопросов мэр сам может конкретно ответить пока только на один: «Я вам гарантирую, что сейчас ОМОНа в нашем городе нет», а те, кого видят в амуниции сегодня — это внутренние войска, приглашенные в город для защиты. На вопросы «от кого нас защищают», «зачем солдаты ВВ в городе, если в стране нет войны» — ответа снова нет. Демонстрация пристрастий избирателей в виде вскинутых рук и криков «Света!» и скандирование «Уходи!» в адрес Лукашенко, а потом и в адрес мэра, и вовсе портят настроение на разговор, руководитель города бросает: «Ну, вам, наверное, нужно уже друг с другом пообщаться» — и уходит вместе с прокурором через гипермаркет.

Бастовать или работать

Вопрос о забастовке, кстати, совсем не решен, как может показаться из сообщения в соцсетях. «В четверг мы не работали один час, фактически. В пятницу у нас и так нерабочий день — с весны, когда пандемия началась. Суббота и воскресенье — выходные. Решение примем только в понедельник. Пока забастовки нет», — говорит Олег из механо-сборочного цеха.

На вопрос, убедил ли в чем-то мэр, собеседники отвечают: «Ну он хотел, наверное, чтобы пар выпустили и разошлись, так мы снова придем», «Да лучше бы вообще не приходил, когда ответить ни на что не может», «Не убедил, оправдывается, я стоял близко, он нервничает, боится нас, и главное — он мог показать, что мэр с народом, нет же — они все равно демонстрируют, что мы — это мы, а они — это что-то отдельное, имеющее право делать, что захочется Лукашенко».

Есть и противники забастовки. «БелАЗ — это то, что кормит город, как его остановить? А мэра жалко, он же сам на заводе тут работал, был начальником цеха когда-то, предыдущего посадили за коррупцию. Ну что этот может сделать?», — говорит жена пожилого рабочего. Сам рабочий говорит: «Мне кажется, в этот раз получится, власть уже неадекватная, а видели, сколько людей это уже понимают. Главное, чтобы мир нас поддержал».

Жители Жодино на встрече с мэром вечером 13 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

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Пока говорить об общенациональной забастовке преждевременно — хотя ряд предприятий в пятницу, 14 августа, действительно остановились. По этому поводу уже высказался Александр Лукашенко на совещании по работе строительной отрасли: «Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» («сознательные» — это белорусское слово Лукашенко использует, когда говорит о белорусскоязычной оппозиции — RFI) раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. (...) Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — сказал Лукашенко.

14 августа в некоторых райцентрах страны их руководство пошло на встречи с жителями. Второй день силовики не задерживают людей. Эксперты говорят о попытки сбить накал противостояния и смягчить жестокие действия государства 9-12 августа. В Минске — в центре и районах — люди стоят вдоль улиц, машины сигналят в ответ.

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