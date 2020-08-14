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На площади Независимости в Минске собрались тысячи людей, ОМОН опустил щиты

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Тысячи человек собрались на площади Независимости перед Домом правильства в Минске в пятницу, 14 августа 2020 г.
Тысячи человек собрались на площади Независимости перед Домом правильства в Минске в пятницу, 14 августа 2020 г. REUTERS - VASILY FEDOSENKO
RFI
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Возле Дома правительства на площади Независимости в Минске вечером в пятницу, 14 августа, собрались тысячи людей, сообщает корреспондент RFI на месте. Напротив стоит оцепление ОМОНа, но их щиты на земле.

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На площади Независимости в Минске перед зданием правительства Белоруссии бойцы ОМОНа опустили щиты в знак солидарности с манифестантами.

Военный опустил щит перед демонстрантами на площади Независимости. Девушки бросились его обнимать!

Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Vendredi 14 août 2020

Люди вышли на площадь с белыми шарами, с бело-красно-белыми флагами, цветами. Собравшиеся выкрикивают «Армия с народом», «Свободу политзаключенным»,«Уходи».

Военные и люди друг напротив друга на площади Независимости

Военные и гражданские люди друг напротив друга на площади Независимости. Посмотрите, какая там атмосфера!

Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Vendredi 14 août 2020

По словам нашего корреспондента, среди собравшихся преобладает молодежь, есть семьи с детьми.

В социальных сетях появились сообщения, что на площадь Независимости стягивают дополнительные силы. Люди опасаются разгона, но не уходят с площади.

К площади подъехала техника

Publiée par Чай з малинавым варэннем sur Vendredi 14 août 2020

Люди, собравшиеся возле Дома правительства, сели на землю.

Люди стали стягиваться на площадь Независимости после призывов в социальных сетях. 

Сотрудники Минского тракторного завода идут колонной к Дому правительства. 14 августа 2020
Сотрудники Минского тракторного завода идут колонной к Дому правительства. 14 августа 2020 REUTERS - VASILY FEDOSENKO

 

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