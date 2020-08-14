Работники белорусских предприятий 14 августа вновь вышли на акции протеста

В Беларуси в пятницу, 14 августа, продолжаются забастовки рабочих. Как сообщает «Белсат», в стране этим утром бастуют не менее 26 предприятий. Среди них БелАЗ, «Гродно Азот», МАЗ, БМЗ и другие. В минском метрополитене готовятся к забастовке, намеченной на 12.30

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Как сообщает «Белсат», продолжают бастовать рабочие БелАЗа в Жодино. Накануне в Жодино прошел большой митинг, на который общаться с протестующими вышел мэр города.

Как пишет портал TUT.BY, к забастовке также готовятся Минский завод колесных тягачей и Минский моторный завод.

Рабочие «Гродно Азот» вышли с требованием отставки Александра Лукашенко.

Забастовка на 'Гродно Азот' 14 августа в 11.15 Работники «Гродно Азота» заявляют, что президентом они выбрали Светлану Георгиевну Тихановскую. У людей в руках виден плакат «Требуем отставки Лукашенко». Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Vendredi 14 août 2020

В Бресте работники завода «Гефест» на акции протеста скандируют «Уходи!», передает TUT.BY:

По сообщению портала, на МАЗ должен приехать премьер-министр Беларуси Роман Головченко, чтобы пообщаться с протестующими.

Минский моторный завод pic.twitter.com/w2bTrzYdKt — Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020

Весь день 13 августа в Беларуси не прекращались акции протеста против репрессий и произвола силовиком. Люди выстраивались на улицах в цепи солидарности, с требованием остановить насилие выходили в белых халатах медики, на крупнейших предприятиях страны (МАЗ, БЕЛАЗ, «Гродно Азот») проходили собрания и митинги, на которых обсуждался вопрос забастовки.

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