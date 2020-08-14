«Телефон разбили об голову»: репортаж из белорусского Жодино, где из тюрьмы отпускают задержанных

С четверга, 13 августа, из СИЗО Минска в переулке Окрестина и тюрьмы в городе Жодино начали выпускать задержанных участников протестных акций. Корреспондент RFI побывал в Жодино, в 60 километрах от Минска, и поговорил с вышедшими на свободу демонстрантами и волонтерами, которые помогают семьям задержанных.

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В четверг вечером к СИЗО на Окрестина в Минске приехал замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Он заявил, что над задержанными никто не издевается («никаких издевательств не было»), и пообещал к утру пятницы выпустить всех арестованных демонстрантов. Однако, как сообщают волонтеры, из изолятора на Окрестина было выпущено около 30 человек. В Жодино к утру пятницы освободили 119 задержанных демонстрантов. Тысячи человек по-прежнему находятся в заключении. О сотнях людей, предположительно задержанных в дни массовых протестов, у родственников до сих пор нет никакой информации.

«У меня сын в тапочках вышел — через дорогу избирательный участок — схватили и увезли. И теперь не можем найти, — рассказывает пожилой мужчина, приехавший специально из Минска. — Говорят, сюда вчера вечером привезли, но тут списков еще нет».

«Я приехал девушку найти, ее задержали прямо из машины, за то, что она посигналила. Арестовали на пять суток, — рассказывает молодой человек Геннадий. — И я не знаю, либо она в Минске, либо здесь. Выходил представитель органов и говорил, что они просто не успевают составить списки и, в лучшем случае, списки появятся только завтра — тех, кто приехал к ним вчера. И пока неизвестно, где она. Поэтому я приеду завтра и буду продолжать искать».

Приехавшим к СИЗО родственникам помогают волонтеры. Они составляют список разыскиваемых людей. Потом список передают сотрудникам отделения, которые либо подтверждают, что задержанный находится у них, либо не подтверждают. И тогда люди отправляются в другие отделения и другие города на поиски задержанных родственников.

«У меня сын задержан 9-го [августа] в Борисове (соседний город — RFI), — рассказывает женщина лет 60-ти. — Он пошел гулять. Я даже не подумала, куда он пошел, звоню ему в 10 вечера, а он говорит: „мама, я в автозаке“. По спискам я его до сих пор не нашла. 10-го был суд — дали 10 суток».

Другой список составляют те, кто приехал передать задержанным вещи первой необходимости и еду. В нем уже больше 500 человек, и за оставшиеся несколько часов приема все посылки милиция принять не успеет. В следующий раз передачи принимать будут только во вторник.

В ожидании освобождения задержанных у следственного изолятора тюрьмы №8 в Жодино 13 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

«Друга у нас забрали, собираем передачку, — двое парней и девушка расположились на газоне перед воротами отдела милиции с пластиковыми пакетами вещей и еды. — Вот мы собрали передачки, сейчас описываем: носки три пары, двое трусов, полотенце, тетрадь…

— Какие ограничения на передачи?

— Вообще есть списки, что можно. Волонтеры раздают такие списки. Мы привезли одежду, средства личной гигиены и еду. Есть ограничения по весу — не более 5 кг, нескоропортящиеся продукты…

— Как вы узнали, что он здесь?

— На утро обнаружили, что [телефон] недоступен. Поехали в РУВД, по всем РУВД, и в одном из них в списках вывесили, что он в Жодино находится.

— Известно, в каком он состоянии?

— Да. Некоторых ребят выпустили, которых забрали с ними, и они связались с нами и сказали, что атмосфера там хорошая, их не бьют, не издеваются. Сказали: „бодренький, без травм“.

— На сколько его осудили?

— 15 суток и штраф 700 рублей.

— Когда и где его задержали?

— Забрали в ночь с 10-го на 11-е, на Пушкинской, когда происходила война, когда человек умер в тот день. Насколько я знаю, Рома стоял просто в стороне и не участвовал в пикетах, в массовых беспорядках, а только наблюдал. Между 2–3 часами ночи их взяли в капкан, силовики обошли со всех сторон и схватили, человек 5–10 забрали».

***

В нескольких километрах от жодинского городского отдела милиции тоже собрались сотни родственников задержанных демонстрантов. На улице Советской находится тюрьма № 8 и следственный изолятор, куда стали привозить арестованных из Минска, когда в столице тюрьмы оказались забиты до отказа. «Это очень серьезная тюрьма, там сидят люди, которые осуждены на пожизненное», — рассказывают местные жители.

Все подъезды к тюрьме заполнены припаркованными машинами. Когда в социальных сетях появилась информация, что в Жодино стали выпускать задержанных, сотни жителей Минска отправились за несколько десятков километров, чтобы помочь освобожденным людям.

Родственники и волонтеры приготовили лекарства в ожидании освобождения задержанных из следственного изолятора тюрьмы №8 в Жодино 13 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

«Люди выходят, лицо — как гематома, — рассказывает один из волонтеров, который дежурит возле тюрьмы уже почти сутки. — Их ночью стали выпускать, а они без связи, ботинки — без шнурков, им же надо как-то уехать, а как ты ночью поедешь. И еды никакой не было».

Зато уже к утру запасы воды и еды, а также свободных машин, готовых увезти освобожденных в Минск и другие города области, явно превышали потребности — отпускали всего по несколько человек в час.

«Я приехала — здесь уже стояли девчонки, я решила просто им помочь, — волонтер Вероника наливает ждущим на улице родственникам арестованных чай и раздает бутерброды. — Люди привозят продукты, мы их сортируем, ждем ребят, которые выходят, выдаем им пакеты [с едой]. И родителям, и друзьям, которые здесь стоят помогаем — чай, кофе. Если мы не стоим на баррикадах — это не значит, что мы не с ними». Жители соседних домов приглашают всех, кому нужно зайти в туалет.

***

Выходящих из тюрьмы встречают как народных героев. Иногда раздаются аплодисменты, но хлопающих сразу же одергивают — говорят, если начнется шум, то тюремщики пригрозили перестать выпускать.

В ожидании освобождения задержанных из следственного изолятора тюрьмы №8 в Жодино 13 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Выходящие из тюрьмы молодые люди рассказывают, что в СИЗО в Жодино к задержанным отношение «нормальное». Следы побоев остались либо от задержания, либо из РУВД в Минске.

«Нас было в шестиместной камере 20 человек. Двое суток мы по 10 человек ночевали, а вчера из Окрестино привезли к нам еще 10 человек, —рассказывает 25-летний Павел. — Здесь на удивление неплохие условия, все милиционеры понимающие оказались, с ОМОНовцами ничего общего нет.

— Где и когда вас задержали?

— Задержали в три часа ночи 10 августа возле дома, переходил дорогу возле парка Горького в Минске. Мне повезло, потому что почти не били. Очень многих избивали — особенно те, кто приезжал с Окрестина, страшно было смотреть — очень многие избиты.

После задержания отвезли в Партизанский РУВД, выгрузили из автобуса. Потом мы где-то 40 минут лежали лицом в пол в позе эмбриона, ноги затекли ужасно. Потом завели в какой-то подвал, там стояли лицом к стенке, не знаю сколько — я там отрубался — спать хотелось. Часов 12 провели в этом РУВД, там у нас забрали личные вещи, потом перевезли сюда, и здесь мы еще около трех суток провели».

***

«Задержали в день выборов 9 августа, вытащили прямо из машины, ОМОН с автоматами — лицом в пол, — рассказывает еще один бывший задержанный Валентин. — Били так, чтобы не оставалось видимых следов, в основном — по ногам дубинками. По голове не били. Сначала доставили в РУВД, там продержали 11 часов без еды, и потом тут в тюрьме еще сутки. Мы не ели 36 часов. Воду дали три бутылки на 40 человек. В камере для шести человек нас было 21. Все из Минска. Ребята, которых первыми завезли, делились матрасами и подушками. Спали поочередно, кто — на полу, кто — на койках».

***

К выходящим из дверей тюрьмы сразу же подбегают родственники задержанных и наперебой называют фамилии и показывают фотографии своих близких, чтобы спросить, не было ли таких людей среди их сокамерников, а если были, то узнать об их состоянии.

В ожидании освобождения задержанных у следственного изолятора тюрьмы №8 в Жодино 13 августа 2020. Большинство задержанных были доставлены сюда из Минска. © Guennadi Charipkine / RFI

«Меня задержали с работы — вышел покурить с мужиками, и ко мне подошли сотрудники ГУБОПиК, показали ксиву, надели наручники и посадили в машину. Это было 10 августа. Я анархист, а у нас анархистов преследуют, моих друзей также задержали на работе, и сейчас дали одному 10 суток, другому — 15. Мне дали только трое суток и штраф.

В РУВД при допросе у меня хотели что-то узнать про анархическое движение, пытались разблокировать телефон. Я им не сказал пароль — и они разбили его мне об голову, начали бить берцами по ногам, по лицу, потом порвали шорты, порезали шнурки, затянули наручники туго. Я видел, как били других. Потом утром меня закинули в автозак со всеми и привезли сюда. Камера рассчитана на 12 человек — нас сидело 35, не хватало шконок, спали по очереди».

***

«Все, кого я видела — они избиты, телесные повреждения, сильные синяки. С едой перебои, все напуганы, — рассказывает психолог-волонтер Ирина, которая дежурит перед отделом милиции и помогает родственникам задержанных и тем, кого отпустили. — Многие, кто со мной разговаривал, освободились на Окрестина, люди друг друга поддерживают, рассказывают кого видели, запоминают фамилии. Сейчас у них стрессовая ситуация, им нужно поговорить, рассказать, что делать. Но у этого, конечно, будут последствия посттравматические».

Психолог-волонтер Ирина дежурит перед отделом милиции и помогает родственникам задержанных и тем, кого отпустили. Жодино 13 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Людям, оказавшимся в такой стрессовой ситуации, Ирина дает несколько советов:

«В таких экстренных ситуациях важно удовлетворять базовые потребности: спать, как минимум часов пять-шесть, и есть. Хотя в стрессовой ситуации мы даже не замечаем голода, но важно об этом позаботиться, чтобы „растянуть“ силы.

Обязательно выговариваться. Когда у вас спрашивают: „как дела?“, не говорите: „все нормально“. Нужно использовать любую возможность выговориться. Потому что когда происходят катастрофы — а то, что сейчас происходит — на этом уровне — чтобы психика не „схлопывала“ травму, важно, до того как вы ляжете спать, кому-то рассказать, что произошло. Потому что если вы удержите все в себе, то потом с последствиями травмы работать намного сложнее. Поэтому лучше работать с острым состоянием сейчас.

Не употреблять алкоголь — он не поможет, а только усугубит ситуацию — заваривать чаи, садиться с родственниками или, если нет возможности увидеться, звонить кому-то и обсуждать то, что произошло, плакать, говорить про отчаяние, боль, все чувства называть и стараться проживать.

И объединяться. Потому что все сейчас в похожей ситуации находятся и было бы неплохо, если бы какая-то взаимовыручка была».

***

Как сообщила в пятницу, 14 августа, пресс-служба МВД Беларуси, из мест содержания задержанных было отпущено более двух тысяч человек. В общей сложности за несколько дней протестов были задержаны около 6700 человек.

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