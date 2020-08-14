Тихановская записала обращение с призывом организовать мирные акции 15 и 16 августа

Светлана Тихановская опубликовала из Литвы новое обращение. В нем она призывает к мирным акциям 15 и 16 августа.

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси выпустила новое видеобращение. В нем она призывает белорусских мэров выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе 15 и 16 августа.

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Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву после голосования, поблагодарила всех, кто проголосовал за нее на выборах 9 августа. «Я хочу сказать спасибо каждому человеку, каждому избирателю, который проголосовал за меня, за перемены в нашей стране. И нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов», — заявила она.

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — обратилась к мэрам Тихановская.

Она также поблагодарила тех сотрудников милиции, которые отказались выполнять преступные приказы начальства, а также работников предприятий, объявивших забастовку. «Я хочу поблагодарить тех, кто уже не побоялся и объявил забастовку. Спасибо работникам БМЗ, электротехнического завода, МАЗ, IT-компаниям из ПВТ и другим коллективам, кто присоединился», — сказала экс-кандидат.

К видео приложена ссылка на онлайн-форму, подписать которую призывает Светлана Тихановская: «Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он находится за границей. «Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают», — заявил он на совещании по работе строительной сферы. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА. Он также предупредил о негативных последствиях начавшихся в стране массовых забастовок.

11 августа стало известно, Тихановская уехала из Беларуси и находится в Литве. Доверенное лицо Тихановской на выборах Ольга Ковалькова сообщила RFI, что из страны кандидата «вывезли белорусские власти, у нее не было выбора».

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