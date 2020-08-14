Тихановская объявила о создании Координационного совета для передачи власти

Штаб главной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах Светланы Тихановской объявил о создании Координационного совета «для обеспечения трансфера власти». Заявление опубликовано в телеграм-канале объединенной пресс-службы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Это уже второе обращение Тихановской 14 августа.

Реклама Читать далее

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти» — говорится в тексте обращения.

«В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», — заявила она.

Тихановская также обратилась к международному сообществе с призывом помочь организовать диалог с властями Беларуси.

Одновременно она вновь призвала сотрудников силовых ведомств «не исполнять преступных приказов». «Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить Республике Беларусь и своему народу. Мы, люди будем благодарны каждому, кто станет на сторону народа», — отметила Тихановская.

«Мне было очень тяжело смотреть на то насилие, в которую власть погрузила наши города за последнюю неделю. Этого никогда не должно повториться. Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это значит, отпустить всех задержанных. Это значить, убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей», — написала экс-кандидат в президенты Беларуси.

Ранее сегодня Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, в котором призвала белорусских мэров выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе 15 и 16 августа.

11 августа стало известно, Тихановская уехала из Беларуси и находится в Литве. Доверенное лицо Тихановской на выборах Ольга Ковалькова сообщила RFI, что из страны кандидата «вывезли белорусские власти, у нее не было выбора».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться