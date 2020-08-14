27 стран Евросоюза согласовали введение санкций против руководства Беларуси

«Министры иностранных дел стран ЕС дали согласие на введение санкций» в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии», — сообщило вечером в пятницу, 14 августа, AFP со ссылкой на европейских руководителей по итогам экстренного совещания совета министров иностранных дел стран единой Европы. Список белорусских руководителей, которые попадут под ограничительные меры, будет составлен позже, уточнили источники AFP. О «необходимости» санкций в эту пятницу заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Главы МИД стран ЕС вернутся к обсуждению санкций против Минска на очной встрече в Берлине 27-28 августа.

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ЕС пригрозил руководству Беларуси санкциями еще 11 августа. Выборы президента Беларуси 9 августа «не были ни свободными, ни справедливыми», насилие властей в отношении протестующих «непропорционально и неприемлемо», все задержанные должны быть «немедленно и безоговорочно» освобождены. Такое заявление Европейский союз опубликовал вечером 11 августа, потребовав от Александра Лукашенко «начать подлинный диалог» с обществом. В заявлении 27 стран ЕС содержалась угроза «пересмотра» отношений с Беларусью и введения санкций «против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов». Экстренное совещание глав дипведомств стран ЕС по ситуации в Беларуси было тогда назначено на 14 августа.

Как отмечает Reuters, как минимум девять стран Евросоюза открыто выступили за введение санкций против белорусских руководителей, ответственных за проведение выборов президента 9 августа и репрессии в отношении протестующих. Соответствующие заявления они сделали перед совещанием министров иностранных дел стран ЕС, которое в эту пятницу вечером прошло по видеосвязи.

Позиция шести стран ЕС

Шесть стран — Латвия, Литва, Эстонии, Польши, Чехия и Дания —выступили с совместным обращением к верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю. Как сообщает Reuters, в этом письме главы дипведомств этих стран призывают ЕС к введению «ограничительных мер» в отношении белорусских руководителей, ответственных за нарушение прав человека. Страны Балтии, Польша, Чехия и Дания при этом полагают, что ЕС «должен как можно скорее взять на себя роль посредника» в белорусском кризисе.

Литва, Чехия и Польша

В ходе сегодняшнего совещания глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил в своем твиттере, что «призвал к введению персональных санкций» в отношении белорусских руководителей за применение «чрезмерной силы» к протестующим и за «фальсифицированные выборы».

At today‘s #FAC, I called for special UN #HRC session on #Belarus, individual sanctions for use of excessive force and frauded elections and to establish a #EU fund for the support of the victims of repressions in Belarus. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 14, 2020

Президент Литвы Гитанас Науседа 14 августа в интервью Sky News заявил, что Лукашенко больше не является законным президентом, и у него остается мало времени, чтобы согласиться на диалог со своими оппонентами.

Президентские выборы в Беларуси должны быть проведены повторно в присутствии иностранных наблюдателей, — заявил в пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который присоединился к призывам Польши обсудить ситуацию на уровне глав государств и правительств ЕС. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий еще 10 августа предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Беларуси.

Позиция Германии, действующего председателя ЕС

Введение санкций в отношении руководства Беларуси предлагала обсудить с партнерами Германия, действующий председатель Европейского союза. «С точки зрения правительства, вопрос о санкциях тоже должен обсуждаться» на совещании министр иностранных дел стран ЕС, — цитирует AFP заявление официального спикера правительства ФРГ Штеффена Зайберта. На брифинге 14 августа он также сообщил, что канцлер Ангела Меркель «потрясена» задержаниями тысяч участников мирных протестов в Беларуси. Берлин решительно осуждает насилие в отношении протестующих и требует «незамедлительно и без каких-либо условий отпустить задержанных и обеспечить их права на свободу собраний и выражения мнений», — цитирует Deutsche Welle заявление Зайберта.

Еврокомиссия

В пятницу утром за введение санкций против властей Беларуси высказалась глава Европейской комиссии. «Необходимы дополнительные санкции против тех, кто растоптал ценности демократии и нарушил права человека в Беларуси», — написала Урсула фон дер Ляйен в своем твиттере, выразив уверенность в том, что сегодняшние дебаты в рамках совета министров иностранных дел стран ЕС «продемонстрируют нашу твердую поддержку прав народа Беларуси на основные свободы и демократию».

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

Австрия

Призывы рассмотреть вопрос о европейских санкциях против официального Минска поддержал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. «Санкции должны быть направлены против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении протестующих, произвольные задержания и интернет-блокаду», — сказал Шалленберг в интервью радиостанции ORF. Он назвал «фарсом» белорусские президентские выборы с официально объявленным результатом Лукашенко более 80% голосов.

AFP отмечало, что нынешнее совещание глав МИД стран Евросоюза, проходящее по видеосвязи, позволит начать разработку конкретных решений, которые министры обсудят 27-28 августа на очном заседании в Берлине.

В настоящее время в отношении Беларуси действует европейское эмбарго на поставки вооружений и техники, которая может быть использована для репрессий внутри страны. Под персональными санкциями (визовый запрет, замораживание авуаров) остаются 4 человека.

Санкции ЕС в отношении Беларуси: история

Первые санкции в отношении властей Беларуси ЕС ввел еще в 2004 году в качестве ответа на исчезновение оппонентов Лукашенко.

После президентских выборов 2010 года и жестокого подавления властями протестного движения (разгон манифестации в Минске, тюремное заключение многих оппозиционеров и соперников Лукашенко на выборах) Евросоюз ввел эмбарго на вооружения и персональные санкции против порядка 170 белорусских чиновников.

В 2016 году, после освобождения большинства оппозиционеров из тюрьмы, санкции с чиновников (в том числе и самого Лукашенко) были сняты.

Под санкциями остаются бывшие министры внутренних дел Владимир Наумов и Юрий Сиваков, экс-секретарь Совета безопасности Виктор Шейман и бывший глава спецотряда быстрого реагирования Дмитрий Павличенко.

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