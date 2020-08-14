TUT.BY опубликовал кадры пострадавших, госпитализированных в одну из больниц Минска

Скорая въезжает на территорию изолятора временного содержания в Минске, 14 августа 2020 года.

Портал TUT.BY опубликовал 14 августа фотографии пострадавших от силовиков и госпитализированных с тяжелыми травмами в больницу скорой медицинской помощи Минска.

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Журналисты поговорили с шестью пациентами, у которых диагностированы разрыв печени, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения. Все они заявляют, что были избиты сотрудниками силовых ведомств.

Все герои съемки TUT.BY — молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Некоторые из них до сих пор находятся в реанимации. Другие были выписаны домой, но им предстоят месяцы лечения и реабилитации.

Фотографии, от просмотра которых впечатлительным людям журналисты рекомендуют воздержаться, были сделаны с согласия госпитализированных.

Как отмечается в тексте материала, «медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения».

Как пишет РБК со ссылкой на свидетельства белорусских медиков, в медицинских службах Минска 10 августа был введен усиленный режим. В первую ночь столкновений пострадавшие поступали на скорые с серьезными ранениями, говорит собеседница издания, работающая на скорой.

«Самые распространенные травмы — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы легкой и средней степени с ушибленными ранами головы. Была травматическая ампутация стопы, кровотечения, контузия, ну и панические атаки», — цитирует ее слова РБК.

Еще один собеседник издания рассказал о пациенте, доставленном из изолятора временного содержания, «который еле дышал, постоянно стонал, и где до него ни дотронешься, ему было очень больно, он даже просил его убить».

13 и 14 августа в Беларуси прошли акции медиков, выступивших против насилия и жестокости силовиков.

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