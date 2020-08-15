В Минске на церемонию памяти погибшего манифестанта пришли тысячи людей

Церемония памяти Александра Тарайковского, который стал первым погибшим во время массовых акций протеста, началась в субботу, 15 августа, в 12 дня у станции метро «Пушкинская» в Минске. На церемонию пришло порядка 10 000 человек.

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К станции метро «Пушкинская» продолжают прибывать люди. Они несут цветы, свечи, сообщает корреспондент RFI с места. Площадь не в состоянии вместить всех, пришедших почтить память погибшего, люди собираются на тротуаре по другую сторону улицы. Участники акции памяти скандируют: «Не забудем, не простим».

34-летний Александр Тарайковский погиб 10 августа у станции «Пушкинская». По версии милиции, он пытался бросить взрывное устройство в ОМОН и подорвался на нем.

Ранее к месту его гибели возложили цветы сотрудники иностранных посольств в Минске – из стран ЕС, Великобритании, Японии, США.

Вынос гроба с телом Александра Тарайковского. 15 августа 2020 г. © RFI/Sergey Dmitriev

В этот же день церемония прощания с Александром Тарайковским прошла в узком кругу родных и близких в ритуальном зале на улице Ольшевского. Около тысяч человек, ожидавших на улице, присутствовали при выносе гроба. По завершении церемонии родные и близкие отправились на кладбище, а пришедшие выразить сочувствие люди – на митинг у метро «Пушкинская».

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