В Париже у посольства Беларуси провели акцию солидарности с протестующими и молебен о погибших

У белорусского посольства в Париже в пятницу, 14 августа, состоялся митинг солидарности с протестующими белорусами. Его участники выступили за привлечение к ответственности виновных в репрессиях и за признание Светланы Тихановской новым президентом. В акции приняли участие порядка двухсот человек, что, по местным меркам, весьма немало. Митинг завершился молебном о погибших в ходе протестов и убитых по политическим мотивам за 26 лет диктатуры в Беларуси.

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Люди вышли с бело-красно-белыми флагами, цветами и плакатами «Мы за мир», «Остановите насилие», «У нас украли голос», «Тихановская — наш президент!». Участники митинга скандировали «Уходи!», «Ганьба!» («позор»), «За вашу и нашу свободу!». Проезжающие мимо машины иногда сигналили, на что митингующие отзывались одобрительным гулом.

У белорусского посольства в Париже сейчас так. Более сотни человек вышли поддержать белорусов и сказать нет репрессиям. Publiée par RFI на русском sur Vendredi 14 août 2020

«Белоусы сейчас прекрасны. Это потрясающая солидарность, потрясающая храбрость, — говорит в интервью RFI организатор парижской акции Алиса Сыракваш. — Упорство и вера в собственные силы невероятны. Никогда такого не было в Беларуси, на это есть причины. (…) Я думаю, это не случилось 9 августа, это случилось давно. В Беларуси создалось параллельное государство свободных людей, которые создавали свою демократию, свои гражданские инициативы, свой бизнес, свои культурные мероприятия. Это все Лукашенко пропустил. Уже поздно. Эти люди выросли, эти люди сейчас меняют страну, потому что их большинство, а остальные — люди старшего поколения — им сочувствуют, потому что это их дети, это их внуки».

Плакат на акции у посольства Беларуси в Париже © RFI/Ксения Гулиа

На акции выступил уроженец Беларуси Александр Грибко, который хотел стать независимым наблюдателем на этих выборах, но в парижском посольстве ему в этом оказали. В итоге команда неравнодушных на выходе из здания дипмиссии провела собственный экзит-пол и пересчитала всех проголосовавших. Их данные серьезно разошлись с результатами, объявленными посольством. Александр Грибко в интервью RFI говорит, что не во всех белорусских посольствах были фальсификации, но сотрудники посольства в Париже решили быть «отличниками».

Они добавили «мертвых душ» Александр Грибко о фальсификациях при голосовании в белорусском посольстве

Александр Грибко: «Согласно нашим данным, всего в посольство для голосования вошло 210 человек. Если учесть, что в посольстве работают девять человек (на сайте посольства было указано, что девять, сейчас они убрали эту информацию), то, грубо говоря, 219. Посольство опубликовало явку 540. Это больше, чем в два раза (превышает наши данные). Экзит-пол посчитал голоса за Светлану Тихановскую — 196. За Лукашенко только один голос. К нам не подошли на экзит-пол 11 человек. То есть выборка очень-очень высокая. В посольстве заявили, что за Лукашенко 230 голосов из 540. За Тихановскую они посчитали более или менее верно. То есть они добавили „мертвых душ“. И скорее всего, это те люди, которые не успели проголосовать, потому что в последний день голосования более ста человек остались на улице».

Акция завершилась молебном за упокой погибших на недавних акциях протеста (по официальным данным, погибших двое) и убитых по политическим мотивам за 26 лет диктатуры. Панихиду провел православный священник Французской Митрополии Вселенского патриархата Антон Гелясов.

Молебен у посольства Беларуси в Париже © Ксения Гулиа/RFI

«Церковь должна быть в первую очередь с теми людьми, которые страдают, которые терпят неправду от кого бы то ни было. Церковь в Беларуси, к сожалению, попала под болезнь молчания, не вступалась за гонимых своих чад. За три дня было более шести тысяч арестованных. Для православной церкви это ее прихожане, которых задерживают ни за что, которых бьют, убивают, калечат. Те девочки, которых забирает ОМОН и пугает их изнасилованиями. Эти вещи недопустимы. Мы должны молиться и сделать все возможное, что бы больше никогда не повторилась война государства со своим народом», — говорит Антон Гелясов в интервью RFI.

После молебна участники митинга выстроились в длинную очередь, чтобы возложить цветы и свечи к посольской ограде. Некоторые предлагали возлагать цветы не к посольству, а к памятнику Жанне д’Арк, который недавно украсили бело-красно-белым белорусским флагом и надписью «Free Belarus» («Свободная Беларусь»).

Участники митинга возложили цветы к посольству Беларуси © Ксения Гулиа/RFI

Белорусская община ранее обратилась к министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану с призывом как можно скорее инициировать посредническую миссию в Беларуси, признать Светлану Тихановскую новым президентом и поддержать организацию новых честных выборов, запланированных Тихановской.

Белорусы также передали требование к послу Игорю Фисенко обнародовать протокол голосования на участке в парижском посольстве.

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