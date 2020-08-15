Кремль: Лукашенко позвонил Путину, «информировал о ситуации в Белоруссии»

В субботу 15 августа, в Кремле сообщили о том, что «по инициативе белорусской стороны» состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с «президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко».

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Как сообщается на официальном сайте российского президента, Лукашенко «информировал о ситуации» в Беларуси, «сложившейся после президентских выборов». «С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы, — заверили в Кремле. — Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства».

Отмечается также, что в Москве «дана позитивная оценка» факту возвращения в Россию «32 граждан», ранее задержанных в Беларуси (в СМИ их называют бойцами «ЧВК Вагнера» — Прим. Ред.). «Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений», — также подчеркнули в Кремле.

Белорусское государственное агентство БелТА, в свою очередь, ограничилось сообщением о том, что «президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь».

Ранее агентство сообщило, что Лукашенко, перед звонком президенту России, выступая во Дворце республики на совещании по вопросу «общественно-политической ситуации внутри страны», заявил: «Надо связаться с Путиным (…). Потому что это уже угроза не только Беларуси».

«Угрозой» Лукашенко назвал «внешнее вмешательство», в результате которого в Беларуси может совершиться «цветная революция».

«Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями, и демонстрациями», — сказал Лукашенко и, пообещав обсудить складывающуюся ситуацию в Центре стратегического управления Минобороны, добавил: «Мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства».

Напомним, Владимир Путин был одним из немногих руководителей иностранных государств, поздравивших Лукашенко с „победой“ на завершившихся 9 августа выборах президента Беларуси.

Европейский союз и США результаты выборов не признали. Тысячи граждан Беларуси выходят на улицу в разных городах страны, чтобы мирно протестовать против фальсификаций на выборах, в ответ белорусские силовики применяют силу.

Накануне, 14 августа, министры иностранных дел 27 стран ЕС дали согласие на введение санкций» в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии».

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