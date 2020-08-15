Лукашенко заявил, что Путин «при первом запросе» поможет с «обеспечением безопасности»

На седьмой день протестов против его «избрания» Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину, чтобы «заручиться поддержкой».

Александр Лукашенко рассказал в субботу вечером, 15 августа, свою версию телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко заверил, что российский президент пообещал помочь ему «при первом запросе».

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«Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — цитирует заявление Лукашенко госагентство БелТА.

«И мы с ним (Путиным. — Прим. ред) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — добавил этот человек, которого ЦИК Беларуси в шестой раз провозгласила президентом страны.

В свою очередь, десятки тысяч граждан с вечера 9 августа, когда завершились выборы, выходят на улицы белорусских городов, заявляя о массовых фальсификациях, в результате которых победу отобрали у кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. В ответ власти жестоко подавляют протесты. В первые семь дней задержано более 7 тысяч человек, сотни избиты или получили ранения. Один человек погиб в Минске, еще один — умер в Гомеле, после того, как ему стало плохо во время задержания.

Владимир Путин был одним из немногих руководителей иностранных государств, поздравивших Лукашенко с «победой».

Европейский союз и США результаты выборов не признали.

14 августа министры иностранных дел стран ЕС согласовали введение санкций в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии» против мирных манифестантов.

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