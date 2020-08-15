«Не простим!», «Трибунал!», «Забастовка!» — Минск попрощался с погибшим демонстрантом

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, на место гибели 34-летнего жителя белорусской столицы Александра Тарайковского. Его застрелили в ночь на 11 августа во время столкновений с ОМОНом у станции метро «Пушкинская». Траурная церемония у гроба Александра Трайковского прошла в нескольких кварталах от «Пушкинской» — родственники попросили не устраивать массовую акцию у ритуального зала, но около тысячи человек пришло и туда. На акции побывали корреспонденты RFI.

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Количество участников траурного митинга оценить сложно — в течение всего дня кто-то приезжал, приходил, кто-то покидал акцию. В пиковые моменты толпа людей растягивалась до следующей станции метро — «Спортивной». Люди стояли на улице напротив, забирались на парапеты кинотеатра «Аврора», сидели на склоне у гостиницы «Орбита», голоса пришедших заглушали сигналы машин, на месте гибели — гора цветов. В 12.00 объявили минуту молчания —парням с бело-красным-белым флагом посреди проезжей части удалась объяснить про минуту даже сигналившим автомобилистам.

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, к станции метро «Пушкинская», на место гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского. © Guennadi Charipkine / RFI

Траурная церемония постепенно превратилась в стихийный митинг — без выступлений политиков и активистов, собравшиеся люди с национальной символикой, транспарантами «Трибунал!», «Не забудем, не простим!», «Карателей к ответу!», скандировали «Уходи!» и «Жыве Беларусь!». Многотысячная акция обошлась без единого милиционера и оцеплений ОМОНа. Автобусов с силовиками и автозаков не было даже в близлежащих дворах, где они прятались во время предыдущих массовых гражданских акций.

К «Пушкинской» в эту субботу пришли самые разные люди: семьи с детьми, подростки, много молодежи, но были и пожилые люди.

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, к станции метро «Пушкинская», на место гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского. © Guennadi Charipkine / RFI

Маша Козел, 27 лет, пришла с мужем и двумя детьми:

«Я живу в Польше, мой муж гражданин этой страны. Но на этих выборах я решила проголосовать по месту своей прописки. Мы пришли, во-первых, попрощаться с погибшим, во-вторых, мы все-таки празднуем свою победу. Да-да, это победа — они уже не повернут страну назад. Мы победили страх. Думаю, что скоро власти кончатся, что скоро мы будем жить в свободной Беларуси, мой муж будет приезжать в Беларусь без визы, а мои родители навещать нас в Польше без виз».

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, к станции метро «Пушкинская», на место гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского. © Guennadi Charipkine / RFI

Известный белорусский художник Алесь Марочкин, 80 лет:

«Я вдохновлен нашими людьми, мы объединились, и флаг наш везде. Думаю, это необратимые изменения страны».

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, к станции метро «Пушкинская», на место гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского. © Guennadi Charipkine / RFI

Никита, 27 лет, пришел на церемонию прощания, потому что сам в тот вечер был у метро «Пушкинская», где произошла трагедия, но успел уйти раньше:

«Я 10 августа вечером пошел туда один. Там было очень много людей. Как потом оказалось, там были мои знакомые, которых я там и не видел. Сначала там просто люди стояли, потом сделали баррикады, машины не пускали, пускали только тех, кто с детьми. Потом подъехал ОМОН, открыли дверь и сразу начали шмалять. Говорят, что они там разговаривали, предупреждали… Нет! Сразу начали стрелять. И все врассыпную побежали. Спустя 10 минут там буквально человек 300 осталось — все по дворам побежали. Когда произошло это убийство меня там не было уже — это было поздно. Все были на „Спортивной“ (соседняя с „Пушкинской“ станция метро — RFI). И потом мы уже ночью в телеграме прочитали, что умер человек.

Неделю ходишь, как в воду опущенный. Как-то ***** (плохо) на душе от того, что происходит. У меня не хватает злости».

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, к станции метро «Пушкинская», на место гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского. © Guennadi Charipkine / RFI

Алексей, 30 лет, выступает за мирные акции протеста, но главное, по его мнению, — не отступать от своих требований и не думать, что уже победили:

«Это многих разозлило. У меня друга посадили — меня это разозлило. Но сейчас нужны мирные митинги, чтобы не было больше жертв. Все уже увидели, что происходит, что люди умирают. Этого не должно быть. Если еще кто-то погибнет — кому лучше с этого будет? Чем больше жертв, тем хуже.

Но надо не сдаваться — бастовать, выходить. Сейчас эти поблажки пошли, когда часть людей выпустили, пообещали расследование провести и кого-то наказать — это ловушка, чтобы люди все радостные и веселые решили, что мы победили и чтобы все успокоились. Главное, чтобы никто не успокоился, чтобы все поняли, что нужно еще усилие. Его [Лукашенко] уберут — никто не будет за него стоять, все они разбегутся как мыши по разным странам. Пускай уходят! Сейчас главное, чтобы никто не успокаивался».

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, к станции метро «Пушкинская», на место гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского. © Guennadi Charipkine / RFI

Анна Васильевна, 75 лет, пришла на церемонию прощания, потому что считает, что погибший должен стать примером того, как нужно бороться за правду:

«Я здесь со всеми вместе против деспота. Я пришла, потому что надо же поучаствовать, посочувствовать близким. Мы гордимся, он — герой, если пошел и не боялся. Конечно, смерть — страшно. Но это пример подрастающему поколению, чтобы знали, как можно бороться за справедливость и за правду. Мне не страшно, я уже свое отжила. Мне уже много лет — 75. Но хочется, чтобы для детей и внуков была хорошая жизнь, чтобы они жили лучше, спокойнее, чтобы они жили в свободной стране и не боялись сказать правду. И пусть не будет им страшно и стыдно за своих родителей. А не так как мы жили и всего боялись. Хочется надеяться, что этой власти уже не будет».

По мнению тридцатилетней учительницы Ольги, все виновные будут наказаны. «Будут судить омоновцев, милиционеров, тех, кто пытал, тех, кто не лечил, тех, кто издевался над нами. И верю, что увижу суды над Ермошиной (глава ЦИК — RFI), Караевым (глава МВД — RFI), Лукашенко. Будет много судов», — убеждена она.

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, к станции метро «Пушкинская», на место гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского. © Guennadi Charipkine / RFI

Временно неработающий Михаил, 38 лет:

«Сейчас эйфория у всех, а вот дальше что — непонятно. Завтра марш по проспекту Независимости — может быть, они снова вернутся к дубинкам и пулям. Или в понедельник пригонят рабочих под конвоем на тракторный — если забастовка начнется. Нужна всеобщая забастовка, это переломит все».

Многие люди сетовали на «распыление протестов по районам», на то, что некому вести переговоры, хотя штаб Светланы Тихановской заявляет о создании Координационного совета, говорили о том, что «если не будет общенациональной забастовки, протест выдохнется и никто не добьется пересчета голосов».

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, к станции метро «Пушкинская», на место гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского. © Guennadi Charipkine / RFI

Ближе к вечеру собравшиеся на Пушкинской стали обсуждать последние новости о звонке Лукашенко Путину. «Вот он Путину позвонил, напуган как дитя, папе побежал жаловаться. Помощь Москвы может его оставить на троне. Очень боюсь, что Путин его укрепит, без него Лукашенко уже — ничто. Хотя сколько он пугал Россией перед выборами, а сейчас вот сразу к ним», — заметил пенсионер Константин.

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По официальной версии МВД, демонстрант Александр Тарайковский погиб от взрыва некоего устройства, которое он держал в руках. Однако на опубликованной 15 августа видеозаписи видно, как Тарайковский медленно идет в сторону силовиков с поднятыми руками, в которых ничего нет. Видна вспышка от выстрела силовиков, спустя несколько секунд демонстрант падает. Согласно расследованию Conflict Intelligence Team, в убийстве Тарайковского могут быть виновны бойцы спецподразделения МВД «Алмаз», ответственного за борьбу с терроризмом.

Тысячи белорусов пришли в субботу, 15 августа, к станции метро «Пушкинская», на место гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского. © Guennadi Charipkine / RFI

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16 августа в 14.00 планируется марш протеста по проспекту Независимости. А в 12.00 на акцию поддержки Лукашенко своих сторонников ведет власть.

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