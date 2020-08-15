СМИ: в Беларуси милиция жестоко избила задержанных в дни протестов подростков

Крупнейший белорусский информационный портал TUT.by сообщил в субботу, 15 августа, об избиении в милиции 14-летнего подростка, задержанного на акции протеста. Еще об одном избитом, которому 16 лет, сообщил телеканал «Белсат».

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TUT.by публикует фотографии избитого 14-летнего Никиты (имя изменено), который заявил, что его задержали вечером 11 августа у метро «Пушкинская», а затем за семь часов трижды избили: сначала некие «люди в зеленой форме» при задержании, затем били в автозаке и в Центральном РУВД. Никита также рассказал, что его, как и других задержанных, заставляли кричать «Я люблю ОМОН» и «Слава ОМОНу»!

Родственники подростка рассказали, что он сообщил задерживавшим его «людям в зеленой форме» о том, что ему 14 лет, сообщил адрес прописки, но его, тем не менее, начали бить.

«Никиту били при задержании, в автозаке и в Центральном РУВД. Но я хочу отметить: молоток в рюкзаке у него нашли только при осмотре вещей в РУВД. Увидели и разозлились», — рассказала его сестра, пояснившая: «Мы потом спрашивали, зачем он взял этот молоток, он ответил, что шел защищать страну. В рюкзаке еще нашли гамбургер, медицинские маски, бинты, салфетки и воду».

Теперь семья не может добиться прохождения судебно-медицинской экспертизы, и просит откликнуться всех, кто мог быть свидетелем задержания, произошедшего 11 августа в районе 22 час. 10 мин. у метро «Пушкинская».

В ГУВД Мингорисполкома порталу TUT.BY заявили, что комментарий по этой истории дадут позднее, в понедельник, 17 августа.

Другое свидетельство — об избиении в Минске 16-летнего Тимура М. привел телеканал «Белсат». Тимур рассказал, что был задержан 12 августа людьми в штатском, когда шел к другу. По словам Тимура, его и других задержанных били сначала в автобусе, а затем — в Партизанском РУВД Минска.

После избиений Тимура отправили на скорой в 3-ю городскую детскую клиническую больницу. Как сообщает телеканал, врачи зафиксировали перелом верхней челюсти, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, разорванное дубинкой поднебье, многочисленные ушибы. В связи с тем, что состояние парня было очень тяжелым, врачи ввели его в искусственную кому, отмечает «Белсат». По словам сестры Тимура, Екатерины, тот все еще находится в реанимации.

Напомним, массовые задержания протестующих начались в Беларуси вечером 9 августа, в последний день выборов президента страны.

Ранения и различные травмы получили уже десятки человек. Один человек, 34-летний Александр Тарайковский, погиб на акции протеста в Минске 10 августа.

Еще один, 25-летний Александр Вихор, умер в больнице в Гомеле после того, как ему стало плохо во время задержания. Как рассказала радио «Свобода» мать погибшего, Александр шел на встречу с девушкой и даже не участвовал в протестах.

Напомним, тысячи людей начали выходить на улицы городов Беларуси, протестуя против объявленных властями результатов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80%, а его основная соперница Светлана Тихановская — чуть более 10%. Протестующие считают результаты выборов сфальсифицированными. Официальные итоги голосования не признали также в США и европейских странах.

14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии». Обсуждение деталей санкционных мер планируется продолжить в конце августа на встрече министров в Берлине.

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