«Это медицина катастроф» — медики Беларуси вышли на акции против насилия силовиков

В разных городах Беларуси прошли акции работников медицинских учреждений. Врачи вышли на улицы против жестокости, которую проявляют силовики в отношении мирных демонстрантов. Корреспондент RFI поговорил с медиками из больницы города Жодино о том, с какими травмами к ним доставляли в последние дни пострадавших.

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Медсестра из больницы Жодино:

«Мы вышли сегодня на акцию, потому что видим эти зверские избиения, насилие и даже смерти людей. У нас здесь в городе, говорят, убили одного парня. Зачем это все? Медики — против насилия. Мы мирный народ, мирная нация. Я медсестра приемного отделения, ко мне привозили [пострадавших], в основном это ушибы мягких тканей».

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Татьяна работает фельдшером выездной бригады на станции скорой помощи в Жодино:

«В последние дни меня специально вызывали на работу, в ожидании каких-то серьезных травм. Мы практически целыми днями ездили в тюрьму. За 12 часов — шесть-семь вызовов. Все были избитые — травмы на ногах, на плечах, на голове, на позвоночнике, с кровоподтеками от резиновых пуль, следы от дубинок, переломы ребер».

Медики на акции солидарности и протеста против репрессий, прошедшей в Жодино 13 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

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Врач-кардиолог из больницы Жодино:

«Мы видим, что происходит с людьми и в каком они состоянии попадают в больницу. Мы не хотим этого скрывать. Тяжелые травмы. В автомобильных катастрофах так не бьют. Жуткие гематомы, переломы ребер, ЧМТ (черепно-мозговаятравма — RFI). Травмы, которых мы никогда не видели раньше. А мы по 30 лет работаем. Это медицина катастроф уже, которую мы изучали в институте, но никогда с этим не сталкивались.

— Много поступило?

— Очень много. Только за одну ночь — с понедельника на вторник — к нам поступило более 20 человек. И это мы не брали сегодня [на акцию протеста] мальчиков, которых могут загрести. А мальчики — это хирурги и травматологи. Они в основном оказывают помощь.

Я — кардиолог. Ко мне привезли мальчика с оперированным сердцем, который должен принимать таблетки каждый день. Его держали без еды, без воды, без таблеток, пока ему не стало плохо. Мы надеемся, что нас не загребут, потому что тогда оказывать помощь некому будет».

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Диспетчер скорой помощи в Жодино:

«Бригады приезжали и очень возмущены были увиденным. И больше всего возмущает, что в Минске им [задержанным] сутки не оказывалась помощь. Только когда поступали в наше СИЗО, им вызывали скорую, оказывали помощь. Один человек был с переломанными голеностопами, другой — с черепно-мозговой травмой, третий — с переломанной челюстью».

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Сотни медиков вышли также на акции протеста в Минске и других городах Беларуси. Министр здравоохранения Владимир Караник 12 августа назвал акции медицинских работников срежиссированными. «Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел», — заявил чиновник.

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