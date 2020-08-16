Вероника Цепкало с детьми приехала из Москвы в Украину

Член предвыборного штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало прибыла в воскресенье в Украину. Ночью ее с детьми около трех часов продержали на границе. Об этом в Facebook написал сам незарегистрированный кандидат на президентских выборах в Беларуси Валерий Цепкало.

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Около трех ночи Валерий Цекало сообщил на своей странице в Facebook, что его жену Веронику Цепкало вместе с детьми задержали на границе России и Украины. «Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп, и она приблизилась к нейтральной полосе. Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции», — написал Цепкало.

Позднее Цепкало появилось сообщение, что жене и детям разрешили уехать на территорию Украины. «Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!», – говорится на странице Facebook незарегистрированного кандидата.

Как сообщает РБК, в штабе Валерия Цепкало считают, что задержание на границе произошло из-за специальной «метки в базе» данных. Накануне Урбан сообщил РБК, что в отношении оппонента Лукашенко было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки), он объявлен в межгосударственный розыск. Сам Цепкало назвал это обвинение «полной чушью».

Вероника Цепкало, которая входит в объединенный штаб Светланы Тихановской, уехала из Беларуси в Россию 9 августа, в день выборов, опасаясь уголовного преследования.

Сам Цепкало покинул Беларусь еще раньше, также из-за угрозы уголовного преследования. Сейчас он находится в Киеве.

15 августа Валерий Цепкало был объявлен в межгосударственный розыск. Соответствующая информация размещена в базе МВД России.

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