В воскресенье в Минске пройдут две акции «за» и «против» Лукашенко

16 августа в 12:00 в Минске на площади Независимости должен состояться митинг в поддержку Александра Лукашенко. Позже в центре белорусской столицы и в других городах страны намечен «Марш за свободу». Согласно сообщениям TUT.by, на митинг в поддержку Лукашенко принудительно свозят госслужащих.

Реклама Читать далее

Участники «Марша за свободу» в Минске должны собраться на проспекте Независимости в 14 часов, а затем пройти по центру города. Между тем, как указывает портал TUT.by, к полудню на площадь Независимости начали подвозить автобусами госслужащих для участия в акции в поддержку Александра Лукашенко.

Бюджетников и силовиков принуждают к участию в назначенном митинге в поддержку Лукашенко, пишет TUT.by. «Об этом сообщают читатели из разных регионов, которых принуждают поехать в столицу. Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что грозят увольнением, потерей места в общежитии», – указывает портал. При этом военных просят прийти на акцию в гражданской одежде.

Ближайшую к площади станцию метро «Площадь Ленина» закрыли в 9:55 «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Телеграм-канал «Онлайнер» также сообщает, что в сторону Минска из регионов едут колонны автобусов.

Накануне, 15 августа, тысячи людей вышли на улицы в день похорон демонстранта Александра Тарайковского. В тот же день агентство AssociatedPress опубликовало полную версию видеозаписи его гибели во время акции протеста в Минске. На записи сначала видна группа силовиков, ведущих стрельбу, а затем – Александр Тарайковский, падающий на землю с кровавым пятном на груди.

Забастовки продолжаются

Как передают различные СМИ, многие предприятия Беларуси заявляют о продолжении забастовки. Сотрудники государственных телеканалов также готовы выйти на забастовку. Об этом 15 августа заявила Режиссер телеканала «Беларусь 3» Наталья Бибикова. Вечером 15 августа начался митинг у здания минского телецентра, куда приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, чтобы провести встречу с коллективом телеканалов. В последние дни, на фоне сообщений о насилии со стороны силовиков в отношении мирных жителей, о своем решении уволиться рассказали несколько известных белорусских телеведущих и корреспондентов.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих

Обращение дипломата было опубликовано в телеграм-канале издания «Наша Нива». Как сказал Игорь Лещеня, просматривая фотографии пострадавших от силовиков на акциях, он узнал на одном из снимков одноклассника своей дочери. «Сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века,» – сказал дипломат. «В Словакии я представляю народ, который, согласно Конституции, является единственным источником власти в стране. Я солидарен с теми, кто выходил на улицу городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан», – подчеркнул Лещеня.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться