В Минске на свободу вышли «диджеи Перемен»

Выйдя на свободу, «парни очень обрадовались сегодняшним кадрам из города», с «Марша свободы», на который сегодня в Минске вышло более 100 тысяч человек.

В воскресенье, 16 августа, из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске вышли Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, более известные как диджеи, поставившие песню «Хочу перемен» на провластном митинге. За это они отсидели в СИЗО 10 суток.

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О выходе Кирилла Галанова и Владислава Соколовского сообщила «Еврорадио» встречавшая их у изолятора белорусская актриса и музыкант Анастасия Шпаковская. «Их держали в карцере до 11 (августа), пол был посыпан хлоркой… Их не били. Но видно, что они находятся в состоянии аффекта — очень устали. И слышали, что происходило в тюрьме после 9-го числа, когда началось насилие против участников акций протестов», — рассказала Шпаковская. «Парни очень обрадовались сегодняшним кадрам из города», — добавила она, говоря о «Марше свободы» на который сегодня в Минске, по разным оценкам, вышло от 100 до 200 тысяч человек.

Напомним, 7 августа Галанова и Соколовского, работавших звукооператорами во Дворце детей и молодежи, осудили на 10 суток по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП Республики Беларусь (неповиновение требованию должностного лица).

Накануне, 6-го, они по собственной инициативе включили на официальном провластном мероприятии песню группы «Кино» «Хочу перемен». Запись с «инцидентом» стала популярной, ее посмотрели сотни тысяч человек.

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