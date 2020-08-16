Лукашенко выступил на митинге в свою поддержку

В 14:00 по минскому времени, то есть, когда было запланировано начало «Марша за свободу», на площади Независимости выступил Александр Лукашенко.

Он отказался провести повторные выборы президента Беларуси. «Запомните — загубите Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца», – произнес он. Перед выступлением на митинге Лукашенко еще раз переговорил с Владимиром Путиным.

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В 14:00 по минскому времени, то есть, когда было запланировано начало «Марша за свободу», на площади Независимости выступил Александр Лукашенко. Он обратился к собравшимся в его поддержку.

По словам Лукашенко, протесты против него организовал «Запад». «Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите. Если кто-то этого хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства», – цитирует его слова «Медиазона». «Мы лакомый кусок для них, но кусок небольшой. Скушают и не подавятся», – добавил он.

Лукашенко признал выборы состоявшимися: «Не может быть больше 80% фальсификацией! Не может быть!» – и отказался проводить новые выборы. «Нас хотят ослабить. Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы — а работать кто будет. Пойдем на выборы — погибнем, и этого хотят там за границей. Кто породил эту жестокость? Вы ее породили. Пойдем на выборы и перевернем страну», – произнес Лукашенко.

Перед выступлением на площади Независимости Александр Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента. «Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

По информации РБК, на митинг в поддержку Лукашенко собралось около двух тысяч человек, МВД Беларуси сообщило о 65 тысячах. По сообщению «РИА Новости», митинг в поддержку Лукашенко продлился около полутора часов.

По информации France-Presse, на митинг в поддержку Лукашенко собралось «несколько тысяч» человек. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

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