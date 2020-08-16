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«Настало наше время!» — более 200 тысяч человек вышли на «Марш свободы» в Минске. Репортаж RFI

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"Марш за Свободу" в Минске 16 августа собрал 200-300 тыс. участников
"Марш за Свободу" в Минске 16 августа собрал 200-300 тыс. участников © RFI/Sergey Dmitriev
Сергей Дмитриев
10 мин

В столице Беларуси в воскресенье, 16 августа, состоялась крупнейшая массовая протестная акция за всю историю страны. Требовать честных выборов и свободы политзаключенным вышли от 200 до 300 тысяч человек. На «Марше свободы» побывал корреспондент RFI.

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Бесконечные колонны людей растянулись вдоль проспекта Победителей и проспекта Машерова, тысячи и тысячи людей в белом и красном — цветах флага Белорусской народной республики, ставшего символом противников действующей власти — стекались с разных сторон города к стеле «Минск — город-герой».

У марша не было официальных организаторов, информация об общенациональной протестной акции распространялась в соцсетях и на сайтах независимых СМИ. В отличие от митинга сторонников Александра Лукашенко, начавшегося в полдень на площади перед Домом правительства, на акции оппозиции не было милиции и досмотра людей, не было заявленной программы и трибуны для выступающих.

Следуя призывам в социальных сетях, люди несли с собой упаковки воды — в Минске в воскресенье был очень жаркий день, кличем в толпе искали доктора, когда кому-то становилось плохо, самостоятельно организовывали проход демонстрантов через оживленные проспекты — светофоры на пешеходных переходах были отключены.

«Это праздник! Это ощущение свободы! И я рад, что живу в Беларуси, являюсь минчанином. И радуюсь за всех этих молодых людей, что им жить в мире перемен, — делится впечатлениями от акции пожилой мужчина с тросточкой. Борис Александрович, инженер-строитель на пенсии, признается, что за свою жизнь не помнит ни одного митинга, похожего на сегодняшний. — Мне почти 67 лет, но я рад и счастлив, что в это время нахожусь здесь. Какая красота! Я, наверное, ни разу за свою жизнь не видел столько людей. Очень красиво.

Бесконечные колонны людей стекались с разных сторон города к стеле «Минск —город-герой»
Бесконечные колонны людей стекались с разных сторон города к стеле «Минск —город-герой» © RFI/Sergey Dmitriev

— Говорят, за Лукашенко голосуют пожилые люди. Вы за кого голосовали?

— За Тихановскую Светлану. Я за Лукашенко голосовал только на первых его выборах, 26 лет назад, — признается Борис Александрович. — Когда провели референдум по изменению конституции (1996 год — RFI), когда он менял все под себя и для себя, а потом когда пропал [Виктор] Гончар, наш глава ЦИК, генерал [Юрий] Захаренко, министр внутренних дел (оба пропали без вести в 1999 году, предположительно похищены и убиты из-за того, что публично выступали против Александра Лукашенко — RFI). И с тех пор в нем разочаровались очень многие.

— Как будет дальше развиваться ситуация?

— Я думаю, с понедельника свое слово скажут рабочие заводов. Тогда встанет вообще вся Беларусь, все предприятия остановятся. И это будет финал!».

* * *

«Уже 26 лет нас обманывали, все время — одни обещания, хочется уже свободы, люди устали от него. Этих людей уже не заставишь ничего делать, ни на заводы не загонишь, никуда», — уверены пришедшие к стеле минчане Артем и Кристина.

На слова Лукашенко о том, что на акции протеста выходят только бездельники, Артем и Кристина только усмехаются. Он — инженер, она —индивидуальный предприниматель, обоим по 28 лет. «Я работаю каждый день по 12 часов и больше, но при этом я каждый день на акциях. Каждый день я хожу. Сплю всего по несколько часов», — говорит молодой человек.

— Вы видели людей, которых выпускают из СИЗО, не страшно вам?

— Уже нет смысла бояться, — говорит Кристина. — Если не сейчас, то когда? Настало наше время! Мне кажется, страшно было в первый день, когда этого никто не ожидал. Сейчас страх уже пропал, даже убегать никто не хочет. Запахло свободой! Здесь хочется дышать!

«Уже нет смысла бояться. Запахло свободой! Здесь хочется дышать!»
«Уже нет смысла бояться. Запахло свободой! Здесь хочется дышать!» © RFI/Sergey Dmitriev

— Если меня заберут, я буду город за себя, — поддерживает Артем. — Мы не можем сдаться. Просто из-за тех людей, которые до сих пор на Окрестина и в других тюрьмах, мы не можем прекратить протест. Мы за свободу и за страну без диктатуры.

— Лукашенко сегодня сказал, что перевыборов не будет и он никуда не уйдет. Что дальше делать? Какая стратегия?

— Будем выходить, если нужно, хоть несколько месяцев. Мы будем стоять до конца. Все люди в белом, красном, никто не пришел с флагом, который сейчас называют «закат над болотом». И Лукашенко этому флагу давал присягу, а не своему.

* * *

«Мы сегодня пришли с семьей, потому что считаем, что нас обманули, а силовые структуры совершили страшное преступление, — говорит Максим, 35 лет, работает в IT-компании. — И наше требование в том, чтобы самопровозглашенный президент покинул свой пост, а над силовыми структурами, которые совершили это страшное преступление, был суд.

— Сегодня Лукашенко сказал, что никуда не уйдет…

— То, что он сказал, еще ничего не значит. Нас большинство. Нас не 10%. Я думаю, ситуация кардинально изменится в ближайшем будущем. Все больше и больше людей будет присоединяться. Большинство предприятий уйдет в забастовку, и у власти не будет другого выбора, как принять сторону народа. Я понимаю, что у многих людей, которые сейчас боятся бастовать, есть семьи, дети, кредиты. Но сейчас собирают средства, чтобы поддержать этих людей. Поэтому я не думаю, что они останутся в каком-то печальном положении. За нами большинство и мы победим!

"За нами большинство и мы победим"
"За нами большинство и мы победим" © RFI/Sergey Dmitriev

— Есть на ваш взгляд раскол в белорусском обществе?

— Нет. Просто люди запуганы, и большинство людей старшего поколения не готовы открыто выражать свое мнение. И еще у них ограничены источники информации. В деревнях у людей и смартфонов нет, чтобы почитать какую-то информацию, отличную от новостей государственных каналов».

* * *

«Почему я здесь? — спрашивает главный бухгалтер Ольга, 43 года. — У меня двое несовершеннолетних детей, я хочу, чтобы они жили в свободной и честной стране. Посмотрите: сколько здесь людей и сколько там — разве это соответствует этим официальным результатам — 80% и 10%? Вы же сами понимаете! Мы не хотим войны и кровопролития, которое начало наше государство. Мы все едины и все любим Беларусь!»

***

«Я служил в воздушно-десантных войсках, давал присягу охранять целостность республики Беларусь, но никак не присягал, чтобы быть против народа, — говорит еще один участник «Марша свободы» Александр. — Поэтому, десантура Беларуси, выходите против диктатуры! Это наш сейчас враг! Наш лозунг: «никто, кроме нас».

— Какие у вас претензии к власти?

— Я работаю сейчас дальнобойщиком, у меня хорошая зарплата, но я знаю, как живут мои друзья. Они не могут завести семью, потому что не могут прокормить ее. Я знаю, как живут мои родители, бабушки, дедушки — перебиваются от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты. А еще я вышел, чтобы освободили политических заключенных, экономических заключенных. Ганьба выборам! Лукашенко, Ермошину, Караева — в отставку! Только свободная страна! Жыве Беларусь! Тихановская — мой президент! Наш флаг — бело-красно-белый, а не эта червонно-зеленая лукашенковская ануча (тряпка — RFI).

ВДВ: Наш лозунг: «никто, кроме нас».
ВДВ: Наш лозунг: «никто, кроме нас». © RFI/Sergey Dmitriev

— Что вы думаете про омоновцев и солдат внутренних войск, которые участвуют в этих акциях? Почему они это делают?

— Были случаи, когда омоновцы опустили щиты, и все побежали их обнимать. Я этого не поддерживаю. Ты должен был в своей части сказать: «нет, я не пойду», а то вышел и опустил щит — нет, это не пройдет! Я увидел на видео, как один из моих сослуживцев по ВДВ задерживал женщину ни в чем не повинную, и мы с ребятами, группой десантной, ему писали… плохие слова. Он читал, но ничего не отвечал. Посмотрите, практически все омоновцы — они не из Минска, из деревень их призвали в армию, они отслужили, а потом либо в деревню возвращаться — удобрение выносить, либо в милицию в Минск — за нормальную зарплату, общежитие… Вот они за это держатся и каждый шакальский приказ выполняют. Они знают, что за каждого задержанного им будет премия.

* * *

«Меня зовут Лаптикова Лиза, я пришла, наверное, потому же почему и все остальные, — говорит молодая девушка. — Посмотрите, сколько сегодня там было людей и сколько нас здесь! У него нет поддержки. Просто всех держат в страхе. И поддерживают его те, кто его боится. Но то уже много людей перебегает на нашу сторону.

— Не боитесь выходить на протестные акции?

— Боимся. Все боятся, ну, а что делать? Сидеть дома? Мне скоро будет 23 года, и я не представляю, каково это жить при другом президенте, но я хочу знать, как это может быть».

Тысячи и тысячи людей в белом и красном — цветах флага Белорусской народной республики — приняли участие в «Марше свободы»
Тысячи и тысячи людей в белом и красном — цветах флага Белорусской народной республики — приняли участие в «Марше свободы» © RFI/Sergey Dmitriev

К стеле в парке Победы пришла также соратница Светланы Тихановской и Вероники Цепкало, бывшая глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Она поблагодарила всех тех, кто не побоялся выйти на протестные акции и обратилась с призывом к тем, кто из страха остается на службе у действующей власти.

«Я обращаюсь к работникам заводов и фабрик, к работникам гостелевидения и СМИ, к чиновникам, дипломатам и ко всем силовым структурам. Это ваш последний шанс! Боритесь со своим страхом, как и каждый из нас. Мы все боялись. Сейчас мы все перестали бояться. Вы видите, как нас много. Боритесь со своим страхом и присоединяйтесь к нам. Мы вас поддержим. Мы с вами! Любовь сильнее страха! Нас большинство. Мы вместе!».

В ответ собравшиеся люди скандировали «Свободу!», «Лукашенко — в автозак!», «Трибунал!». В понедельник, 17 августа, всех белорусов призвали присоединиться к общенациональной забастовке.

 

 

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