«Настало наше время!» — более 200 тысяч человек вышли на «Марш свободы» в Минске. Репортаж RFI

В столице Беларуси в воскресенье, 16 августа, состоялась крупнейшая массовая протестная акция за всю историю страны. Требовать честных выборов и свободы политзаключенным вышли от 200 до 300 тысяч человек. На «Марше свободы» побывал корреспондент RFI.

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Бесконечные колонны людей растянулись вдоль проспекта Победителей и проспекта Машерова, тысячи и тысячи людей в белом и красном — цветах флага Белорусской народной республики, ставшего символом противников действующей власти — стекались с разных сторон города к стеле «Минск — город-герой».

У марша не было официальных организаторов, информация об общенациональной протестной акции распространялась в соцсетях и на сайтах независимых СМИ. В отличие от митинга сторонников Александра Лукашенко, начавшегося в полдень на площади перед Домом правительства, на акции оппозиции не было милиции и досмотра людей, не было заявленной программы и трибуны для выступающих.

Следуя призывам в социальных сетях, люди несли с собой упаковки воды — в Минске в воскресенье был очень жаркий день, кличем в толпе искали доктора, когда кому-то становилось плохо, самостоятельно организовывали проход демонстрантов через оживленные проспекты — светофоры на пешеходных переходах были отключены.

«Это праздник! Это ощущение свободы! И я рад, что живу в Беларуси, являюсь минчанином. И радуюсь за всех этих молодых людей, что им жить в мире перемен, — делится впечатлениями от акции пожилой мужчина с тросточкой. Борис Александрович, инженер-строитель на пенсии, признается, что за свою жизнь не помнит ни одного митинга, похожего на сегодняшний. — Мне почти 67 лет, но я рад и счастлив, что в это время нахожусь здесь. Какая красота! Я, наверное, ни разу за свою жизнь не видел столько людей. Очень красиво.

Бесконечные колонны людей стекались с разных сторон города к стеле «Минск —город-герой» © RFI/Sergey Dmitriev

— Говорят, за Лукашенко голосуют пожилые люди. Вы за кого голосовали?

— За Тихановскую Светлану. Я за Лукашенко голосовал только на первых его выборах, 26 лет назад, — признается Борис Александрович. — Когда провели референдум по изменению конституции (1996 год — RFI), когда он менял все под себя и для себя, а потом когда пропал [Виктор] Гончар, наш глава ЦИК, генерал [Юрий] Захаренко, министр внутренних дел (оба пропали без вести в 1999 году, предположительно похищены и убиты из-за того, что публично выступали против Александра Лукашенко — RFI). И с тех пор в нем разочаровались очень многие.

— Как будет дальше развиваться ситуация?

— Я думаю, с понедельника свое слово скажут рабочие заводов. Тогда встанет вообще вся Беларусь, все предприятия остановятся. И это будет финал!».

* * *

«Уже 26 лет нас обманывали, все время — одни обещания, хочется уже свободы, люди устали от него. Этих людей уже не заставишь ничего делать, ни на заводы не загонишь, никуда», — уверены пришедшие к стеле минчане Артем и Кристина.

На слова Лукашенко о том, что на акции протеста выходят только бездельники, Артем и Кристина только усмехаются. Он — инженер, она —индивидуальный предприниматель, обоим по 28 лет. «Я работаю каждый день по 12 часов и больше, но при этом я каждый день на акциях. Каждый день я хожу. Сплю всего по несколько часов», — говорит молодой человек.

— Вы видели людей, которых выпускают из СИЗО, не страшно вам?

— Уже нет смысла бояться, — говорит Кристина. — Если не сейчас, то когда? Настало наше время! Мне кажется, страшно было в первый день, когда этого никто не ожидал. Сейчас страх уже пропал, даже убегать никто не хочет. Запахло свободой! Здесь хочется дышать!

«Уже нет смысла бояться. Запахло свободой! Здесь хочется дышать!» © RFI/Sergey Dmitriev

— Если меня заберут, я буду город за себя, — поддерживает Артем. — Мы не можем сдаться. Просто из-за тех людей, которые до сих пор на Окрестина и в других тюрьмах, мы не можем прекратить протест. Мы за свободу и за страну без диктатуры.

— Лукашенко сегодня сказал, что перевыборов не будет и он никуда не уйдет. Что дальше делать? Какая стратегия?

— Будем выходить, если нужно, хоть несколько месяцев. Мы будем стоять до конца. Все люди в белом, красном, никто не пришел с флагом, который сейчас называют «закат над болотом». И Лукашенко этому флагу давал присягу, а не своему.

* * *

«Мы сегодня пришли с семьей, потому что считаем, что нас обманули, а силовые структуры совершили страшное преступление, — говорит Максим, 35 лет, работает в IT-компании. — И наше требование в том, чтобы самопровозглашенный президент покинул свой пост, а над силовыми структурами, которые совершили это страшное преступление, был суд.

— Сегодня Лукашенко сказал, что никуда не уйдет…

— То, что он сказал, еще ничего не значит. Нас большинство. Нас не 10%. Я думаю, ситуация кардинально изменится в ближайшем будущем. Все больше и больше людей будет присоединяться. Большинство предприятий уйдет в забастовку, и у власти не будет другого выбора, как принять сторону народа. Я понимаю, что у многих людей, которые сейчас боятся бастовать, есть семьи, дети, кредиты. Но сейчас собирают средства, чтобы поддержать этих людей. Поэтому я не думаю, что они останутся в каком-то печальном положении. За нами большинство и мы победим!

"За нами большинство и мы победим" © RFI/Sergey Dmitriev

— Есть на ваш взгляд раскол в белорусском обществе?

— Нет. Просто люди запуганы, и большинство людей старшего поколения не готовы открыто выражать свое мнение. И еще у них ограничены источники информации. В деревнях у людей и смартфонов нет, чтобы почитать какую-то информацию, отличную от новостей государственных каналов».

* * *

«Почему я здесь? — спрашивает главный бухгалтер Ольга, 43 года. — У меня двое несовершеннолетних детей, я хочу, чтобы они жили в свободной и честной стране. Посмотрите: сколько здесь людей и сколько там — разве это соответствует этим официальным результатам — 80% и 10%? Вы же сами понимаете! Мы не хотим войны и кровопролития, которое начало наше государство. Мы все едины и все любим Беларусь!»

***

«Я служил в воздушно-десантных войсках, давал присягу охранять целостность республики Беларусь, но никак не присягал, чтобы быть против народа, — говорит еще один участник «Марша свободы» Александр. — Поэтому, десантура Беларуси, выходите против диктатуры! Это наш сейчас враг! Наш лозунг: «никто, кроме нас».

— Какие у вас претензии к власти?

— Я работаю сейчас дальнобойщиком, у меня хорошая зарплата, но я знаю, как живут мои друзья. Они не могут завести семью, потому что не могут прокормить ее. Я знаю, как живут мои родители, бабушки, дедушки — перебиваются от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты. А еще я вышел, чтобы освободили политических заключенных, экономических заключенных. Ганьба выборам! Лукашенко, Ермошину, Караева — в отставку! Только свободная страна! Жыве Беларусь! Тихановская — мой президент! Наш флаг — бело-красно-белый, а не эта червонно-зеленая лукашенковская ануча (тряпка — RFI).

ВДВ: Наш лозунг: «никто, кроме нас». © RFI/Sergey Dmitriev

— Что вы думаете про омоновцев и солдат внутренних войск, которые участвуют в этих акциях? Почему они это делают?

— Были случаи, когда омоновцы опустили щиты, и все побежали их обнимать. Я этого не поддерживаю. Ты должен был в своей части сказать: «нет, я не пойду», а то вышел и опустил щит — нет, это не пройдет! Я увидел на видео, как один из моих сослуживцев по ВДВ задерживал женщину ни в чем не повинную, и мы с ребятами, группой десантной, ему писали… плохие слова. Он читал, но ничего не отвечал. Посмотрите, практически все омоновцы — они не из Минска, из деревень их призвали в армию, они отслужили, а потом либо в деревню возвращаться — удобрение выносить, либо в милицию в Минск — за нормальную зарплату, общежитие… Вот они за это держатся и каждый шакальский приказ выполняют. Они знают, что за каждого задержанного им будет премия.

* * *

«Меня зовут Лаптикова Лиза, я пришла, наверное, потому же почему и все остальные, — говорит молодая девушка. — Посмотрите, сколько сегодня там было людей и сколько нас здесь! У него нет поддержки. Просто всех держат в страхе. И поддерживают его те, кто его боится. Но то уже много людей перебегает на нашу сторону.

— Не боитесь выходить на протестные акции?

— Боимся. Все боятся, ну, а что делать? Сидеть дома? Мне скоро будет 23 года, и я не представляю, каково это жить при другом президенте, но я хочу знать, как это может быть».

Тысячи и тысячи людей в белом и красном — цветах флага Белорусской народной республики — приняли участие в «Марше свободы» © RFI/Sergey Dmitriev

К стеле в парке Победы пришла также соратница Светланы Тихановской и Вероники Цепкало, бывшая глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Она поблагодарила всех тех, кто не побоялся выйти на протестные акции и обратилась с призывом к тем, кто из страха остается на службе у действующей власти.

«Я обращаюсь к работникам заводов и фабрик, к работникам гостелевидения и СМИ, к чиновникам, дипломатам и ко всем силовым структурам. Это ваш последний шанс! Боритесь со своим страхом, как и каждый из нас. Мы все боялись. Сейчас мы все перестали бояться. Вы видите, как нас много. Боритесь со своим страхом и присоединяйтесь к нам. Мы вас поддержим. Мы с вами! Любовь сильнее страха! Нас большинство. Мы вместе!».

В ответ собравшиеся люди скандировали «Свободу!», «Лукашенко — в автозак!», «Трибунал!». В понедельник, 17 августа, всех белорусов призвали присоединиться к общенациональной забастовке.

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