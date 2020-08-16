На грани истерики — фиаско провластного митинга в Минске

Высокий уровень агрессии, но это агрессия не нападающего, как в 1994 году, это защита и призывы вспомнить все хорошее за 26 лет. Александр Лукашенко выступил перед номенклатурой и свезенными в Минск госслужащими и рабочими — эффект сомнительный.

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Информация о митинге в поддержку Александра Лукашенко появилась вчера — в соцсети стали попадать сообщения из внутренних чатов предприятий о необходимости организованно приехать в Минск, чтобы укрепить 80-процентную победу главы государства. Появлялись и сообщения об угрозах увольнения в случае отказа. К 12:00 на подступах к площади Независимости появились десятки автобусов с номерами всех регионов Беларуси.

Сам Лукашенко оценил количество участников в 50 000 человек, МВД — в 65 000, на взгляд корреспондента RFI, на площади собралось не более 25 000 — это место хорошо известно журналистам, тут были митинги начала 90-х, тут был разгон в декабре 2010 года.

Плакаты «Мы — за Батьку!», «Сохраним Беларусь!», «Нет — цветным революциям!», «Отведем Беларусь от пропасти!». Публика — рабочие, чиновники из райцентров, бюджетники. Говорить с журналистами негосударственных СМИ отказываются, один рабочий из Бреста сказал, что попросили приехать — «увольнением никто не грозил, просто попросили». Певицы сестры Груздевы, скандальные в Беларуси сторонницы Лукашенко, просто кричат в микрофон: «Он — наш президент, и дети его достойны руководить страной. Нам не нужны предатели. И вообще, вот эти все сигналы машин (люди выражают протест сигналами авто — RFI) не дают спать, отдыхать. Всем этим людям платят деньги за то, что они стоят со своими цветочками на дорогах».

Участники митинга за Лукашенко с плакатом: "Цветные революции - не для Беларуси" © RFI/Gennady Sharipkin

Здесь хватает достаточно странной и агрессивной публики. Несколько раз у корреспондента RFI спрашивают, сколько ему платят за продажу Родины. «Вы устроили из похорон уголовника шоу, нового Флойда из него сделали! А ОМОН вы пожалели, они — наша гордость», — заявляет, как она представилась, кормящая мать Юлия. У Юлии и ее спутника георгиевские ленточки, они говорят, что «не боятся майданутых», «про пытки и фальсификации всё придумали продажные журналисты». Разговор происходит под постоянные крики активной дамы с плакатом «Беларусь сделала свой выбор!» в нескольких метрах от корреспондентов RFI: «Упыри, упыри, упыри!» «Батька — мой президент» и т. д.

С митинга людей увозили на автобусах © RFI/Gennady Sharipkin

«Разогрев» перед выступлением Лукашенко стандартный: это патриотические воззвания об угрозе революции, о том, что Беларусь — мирная добрая чистая страна, аграрий из Гродненской области говорит о хлебе и урожае (про уборку, которой мешают агрессивные молодчики, потом скажет и Лукашенко — это традиция). Неожиданно ветеран белорусской гвардейской бригады говорит о недопустимости насилия, пыток и о наказании для переступивших закон правоохранителях, «Лукашенко подставили, надо отпустить невиноватых пацанов» — в толпе недоумение. Есть и искренние сторонники, во всяком случае, видно, что они от души кричат «За Беларусь!», «За Батьку!».

Накануне митинга в соцсетях появилась информация о том, что людей принуждают принять в нем участие - порой под угрозой увольнения © RFI/Gennady Sharipkin

Выступление Лукашенко — это эмоции, призывы вспомнить, как было плохо в 90-х, как он с соратниками уничтожил 32 банды в Минске, как люди просили у него зарплату в 20 долларов. Он меняет вектор угрозы для Беларуси, если в июле это были некие враги в России и наемники ЧВК Вагнера, то сейчас это Литва, Польша, Украина, Запад, НАТО. «Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?» — стоящая рядом семейная пара прячет ухмылки, хотя толпа громко кричит слова поддержки Лукашенко. Он уходит с трибуны, показав пальцами знак победы — новый для него жест, вызывая овации свезенных на площадь людей.

После завершения митинга люди стремительно уходят с площади Независимости и погружаются в автобусы.

На соседних улицах тысячи людей идут к стеле «Минск — город герой» — на марш Свободы.

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