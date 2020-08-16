«Парням — 30 рублей, девушкам — 60»: глава МВД Беларуси заявил, что протестующим платят

Министр внутренних дел Беларуси заявил, что протестующим платят. На фото: к протестующим присоединились ветераны ВДВ. Минск. 16.08.2020

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, заявил, что участникам протестных акций платят «из-за рубежа». Заявление сделано в воскресенье, 16 августа, на митинге в поддержку Лукашенко, собранном в Минске.

Реклама Читать далее

Караев, чьи слова цитирует государственное агентство БелТА, заявил, что из-за рубежа финансируется «ядро протестующих». «Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», — заверил министр внутренних дел. И даже назвал суммы, которыми, по его мнению, вознаграждают протестующих. «Парням платят 30 рублей, девушкам — 60», — сказал глава МВД.

Сегодня в самом центре Минска, на площади Независимости, проходит первый митинг в поддержку Лукашенко после выборов, которые завершились 9 августа. В нем участвуют несколько тысяч человек. Как сообщает крупнейший белорусский информационный портал TUT.by, бюджетников и силовиков принуждали к участию в акции, многих из них привезли в Минск из других регионов страны. Митинги также созваны в других крупных городах.

Митинг за Лукашенко в Минске. 16.08.2020 AFP - SERGEI GAPON

Позднее сегодня в Минске люди начали собираться на протестный «Марш за свободу», который они также планируют завершить на площади Независимости. Уже в самом начале акции, к 14 часам, количество ее участников превысило число собравшихся на площади Независимости на митинг в поддержку Лукашенко.

По оценке портала Tut.by, у стелы «Минск — город-герой» собралось более 60 тысяч человек. Люди выступают против фальсификации выборов и жестокого подавления мирных акций протеста. Марши проходят во многих других городах страны: Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Лиде, Барановичах...

Стела сейчас pic.twitter.com/RSPq3d0AUX — Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться