СМИ: в Минске на «Марш свободы» вышло более 100 тысяч человек

В воскресенье, 16 августа, на протестный «Марш свободы» в Минске вышли десятки тысяч человек. Как сообщает «Еврорадио», протестующих — более 100 тысяч.

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Крупнейший белорусский информационный портал TUT.by называет другую цифру: по его оценкам у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей собралось не менее 200 тысяч человек. Люди скандируют: «Уходи!», «Верам, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!», «Не забудем не простим!», «Дай дорогу!» и «Жыве Беларусь!».

Как сообщает «Еврорадио», перед участниками марша выступила представительница Объединённого штаба оппозиции Мария Колесникова. Она заявила: «Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в крови».

Одновременно «Марши свободы» проходят в других крупных городах страны: Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Лиде, Барановичах...

Ранее сегодня на площади Независимости в Минске прошла акция в поддержку Александра Лукашенко, на которой выступил он сам. По словам Лукашенко, протесты против него организовал «Запад».

Приехавший на этот же митинг глава МВД Юрий Караник заявил, что участникам протестных акций платят «из-за рубежа». «Парням платят 30 рублей, девушкам — 60», — заверил глава МВД.

Лукашенко сегодня также второй раз за два дня провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По итогам прошедших накануне переговоров Лукашенко заявлял, что Путин пообещал ему «при первом запросе» помочь с «обеспечением безопасности Республики Беларусь». Сегодня пресс-служба Лукашенко объявила о том, что стороны подтвердили вчерашние договоренности.

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