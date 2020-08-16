Трое в кепках: «Вести.ru» рассказали свою версию о задержанных в Беларуси россиянах

Телеканал «Вести.ru» опубликовал интервью с тремя россиянами, задержанными в Минске 29 июля и освобожденными 14 августа. По официальной версии белорусских властей, задержанные россияне – члены ЧВК «Вагнер», приехавшие в Беларусь для «дестабилизации ситуации» в стране. Согласно «Вести.ru», «арест российских граждан оказался провокацией украинских спецслужб».

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Интервью с тремя мужчинами взял корреспондент ВГТРК Андрей Григорьев. Телеканал называет их сотрудниками ЧОПа. На видео мужчины появляются в медицинских масках, темных очках и низко надвинутых на лбы бейсболках.

По рассказу троих россиян, они были завербованы через объявление на сайте «Авито». С одним из сослуживцев интервьюируемого связался некий Сергей Петрович, который предложил работу «по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах». Он общался по телефону с «сирийского номера». Первоначально он желал набрать группу по охране в 30 человек, но затем эта цифра увеличилась до 180.

«Основное требование работодателя – наличие боевого опыта в любых точках, в первую очередь его интересовал Донбасс и Сирия», – рассказал собеседник «Вестей». В ходе переговоров появился новый «куратор», который сообщил, что конечной точкой поездки является Венесуэла. Переправкой группы в Беларусь занималась некая Лариса Самарина. Им оплатили автобус до Минска и заселили в гостинице. Уже в Минске группе россиян сообщили, что организаторам не удалось состыковать рейсы до Каракаса и нужно подождать вылета 30 июля в санатории «Белорусочка». Накануне отлета их задержали белорусские силовики.

По словам одного из интервьюируемых, «о том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал», — рассказал он. Через три дня после задержания ему сообщили, что он подозревается «в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Белоруссии».

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