Бастующий Минск вылился на улицы

«Нож в спину государству», — так назвал возможную забастовку флагманов промышленности Александр Лукашенко. Рабочие предприятий требуют новых выборов и наказания «карателей, которые воюют с народом». Обращения Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, не возымели действия — забастовку он рассматривает как предательство страны, но рабочие крупнейших предприятий в понедельник, 17 июня, остановили работу. Корреспондент RFI прошел двадцать километров «рабочим маршем» по Минску и поговорил с участниками.

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Утром 17 августа забастовал «Беларуськалий» в Солигорске, в Новополоцке на «Нафтане» власти уговаривали рабочих не подрывать стабильность страны, технические сотрудники и ряд журналистов «Белтелерадиокомпании» (БТ) требовали «показывать правду». Александр Лукашенко накануне выборов 9 августа охарактеризовал попытки противостоять его 26-летнему правлению как «мелкобуржуазную революцию», 17 августа в противостояние с властью вступил пролетариат, если использовать термины убеждающего в своей победе Лукашенко.

17 августа рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) вышли на многотысячное шествие по столице в поддержку коллег с других предприятий. Маршрут пролегал через индустриальные районы Минска, конечная точка, по первоначальному замыслу, — «Белтелерадиокомпания».

Протестующие у здания «Белтелерадиокомпании» (БТ) 17 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Оптимизма «тракторному» придавало видео встречи Лукашенко с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), там его освистали, после криков «Уходи!» он сказал, что новые выборы будут «только после того, как вы меня убьете». «Представляешь, они набрали на встречу «правильных» рабочих — смутьянов заперли в цехах, но и эти на встрече оказались «неправильными», ему никто не верит», — говорит Олег с Минского автомобильного завода, присоединившийся к шествию МТЗ.

Автозаки в Беларуси в основном производства МАЗ, рабочие Минского автомобильного скандируют чаще других «Лукашенко — в автозак!» © Guennadi Charipkine / RFI

Мария Колесникова, представительница штаба Виктора Бабарико, приехавшая к МЗКТ, предложила рабочим присоединиться к координационному совету для обеспечения трансфера власти. Она призвала рабочих продолжать ненасильственное сопротивление: «мы не будем останавливаться, мы будем долбить, долбить и долбить эту власть каждый день».

17 августа рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) вышли на многотысячное шествие по столице в поддержку коллег с других предприятий. © Guennadi Charipkine / RFI

Между тем, у рабочих уже появляются свои лидеры. В стачком МТЗ вошло 23 человека, главой избран Сергей Дылевский, термист механического цеха.

Сергей Дылевский: Всё организовалось случайно. Людям надоело постоянное угнетение. Нам надоел обман, выборы — это уже перебор. Директор попросил каких-то представителей, чтобы было с кем говорить, и меня ребята признали лидером.

RFI: Что нужно рабочим?

Сергей Дылевский: Безоговорочная капитуляция диктаторского режима, как это было в 1945-м. Немедленное проведение свободных выборов. Жить в диктате люди устали.

RFI: Вы не боитесь последствий, учитывая события 9-12 августа?

Сергей Дылевский: Страшно, конечно, страшно. Причем рабочие боятся не за себя, мы мужики сильные — боимся за семьи, а власть тут очень подлая и мстительная. Но мы чувствуем народную поддержку. И спасибо европейским СМИ за информационную поддержку, нашим — само собой, ну, это я не о государственных. Но важно, чтобы везде про наши события знали.

В стачком МТЗ вошло 23 человека, главой избран Сергей Дылевский, термист механического цеха. © Guennadi Charipkine / RFI

От предприятия к предприятию тысячи людей идут в 30-градусную жару, из останавливающихся машин предлагают воду (кто бутылку, кто десяток в упаковке), бананы, шоколад — это помимо поддержки сигналами и криками.

От предприятия к предприятию тысячи людей идут в 30-градусную жару17 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Девушка в форме МТЗ заклеивает пластырем натертые мозоли на ступнях: «Ну, так я уже километров 15 сегодня прошла». «Я работаю крановщицей на МТЗ, 12 лет назад пришла сюда на работу, как получала 400 долларов примерно тогда, так получаю и сейчас. Мне не надо рассказывать байки про стабильность и процветание, это не прокатит. А после вот этого вранья про 80% на выборах и войны против простых людей — мне эта власть не нужна. Справимся сами», — говорит Ольга, 30 лет.

Крановщица МТЗ Ольга заклеивает пластырем натертые мозоли на ступнях © Guennadi Charipkine / RFI

На каждом предприятии по пути рабочие тракторного призывают союзников, где-то выходят больше, где-то меньше, администрация препятствий не создает. Завод игристрых вин поддерживает протест, но, как говорит главный энергетик, вышедший на проходную: «У нас цикл — не можем сразу остановиться». Протестующие обещают зайти за шампанским после «свержения диктатуры». На Минском моторном Вячеслав с тракторного встречает отца, работника ММЗ, обнимаются и позируют для RFI: «Рабочих просто так не успокоишь, достал».

Завод игристрых вин поддерживает протест, но, как говорит главный энергетик, вышедший на проходную: «У нас цикл — не можем сразу остановиться». © Guennadi Charipkine / RFI

Татьяна, 27-летняя контролер литейного цеха МТЗ, говорит, что ее подтолкнула к протесту «личная история, у меня омоновцы жестоко избили друзей». «Но не только личная, конечно, да просто не хочется уже слышать про эти 80%, мы знаем, что никто за него не голосовал, он украл наши голоса, я не знаю, как там было в 90-х, но тут уже перебор. Я хочу жить в другой стране, мы победим в этот раз. И наказать карателей!» — говорит она.

Татьяна, контролер литейного цеха МТЗ, говорит, что ее подтолкнула к протесту «личная история, у меня омоновцы жестоко избили друзей». © Guennadi Charipkine / RFI

Автозаки в Беларуси в основном производства МАЗ, рабочие Минского автомобильного скандируют чаще других «Лукашенко — в автозак!», а при подходе к «Белтелерадиокомпании» операторы, монтажеры и техники БТ скандируют «МАЗ — за нас!»

Бастующие работники БТ говорят, что Иван Эйсмонт, руководитель компании, не слышит их призывов «показывать правду», «желающие уволиться — пожалуйста».

За оградой «Белтелерадиокомпании» дежурят автоматчики в бронежилетах и касках. © Guennadi Charipkine / RFI

За оградой дежурят автоматчики в бронежилетах и касках. Дверь закрыта, тонированные стекла заклеены со стороны митингующих плакатами и фото пыток с Окрестина и Жодино.

Протестующие у здания «Белтелерадиокомпании» (БТ) 17 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

«Мы должны сделать свой Моссад, который искал нацистов после войны по всему миру и наказывал, мы тоже будем их искать везде, никто не уйдет», — кричит рабочим и журналистам БТ анархист с маской на лице. Люди поддерживают.

Рабочие говорят охотно о своих требованиях и целях: «перевыборы, освобождение политзаключенных, наказание для организаторов фальсификаций, наказание тем, кто избивал людей в первые дни после выборов». «Никто не верит в двоих погибших, 80 человек не нашли до сих пор, им конец, если мы узнаем правду, а мы узнаем», — говорит молодой рабочий с Минского моторного.

Протестующие у здания «Белтелерадиокомпании» (БТ) 17 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

К вечеру из-за жары часть бастующих разъезжается по домам, говорят, что завтра снова выйдут на улицы. Часть идет поддержать забастовку второго гостелеканала ОНТ, часть к Минздраву, чтобы спросить министра Караника о погибших и пострадавших, часть идет на площадь Независимости.

Рабочие крупнейших предприятий Беларуси в понедельник, 17 июня, остановили работу. © Guennadi Charipkine / RFI

Милиция, ГАИ, ОМОН не препятствовала передвижениям в течение дня.

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