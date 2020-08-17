«Беспрецедентное объединение нации»: французские СМИ об исторических акциях в Беларуси

После нескольких дней весьма апатичной реакции на события в Беларуси французские СМИ 16 августа, наконец, громко отозвались на самые масштабные акции протеста в современной истории республики.

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Издание Le Monde публикует в этот понедельник сразу несколько крупных материалов, посвященных событиям в Беларуси. «Это 16 августа запомнится в первую очередь как момент беспрецедентного объединения нации. В Беларуси никогда не было подобной мобилизации, и воскресная акция вышла далеко за пределы столицы. На кадрах, опубликованных в социальных сетях видно, как семьи или сотрудники предприятий покидают окраины городов и выдвигаются в сторону центра. "Спасибо, Лукашенко, за случившееся, наконец, народное объединение, — говорила взволнованная молодая женщина. — Спасибо и до свидания"», — отмечается в обзоре издания.

Лукашенко «раздавлен грузом народного протеста», — пишет La Croix. «Попытка президента взять инициативу в свои руки, собрав несколько тысяч сторонников в центре столицы только показала крах его поддержки. Ведь настоящая демонстрация силы случилась через несколько часов, когда сотни тысяч белорусов собрались возле стелы «Минск – город-герой» с требованием отставки президента», рассказывают авторы текста. Воскресную манифестацию La Croix, как и другие французские СМИ, называет «исторической».

«Брест, Гродно, Могилев, Гомель... Везде те же радостные толпы, те же шары и флаги, тот же фон гудящих машин, что в течение недели были единственным способом выразить недовольство в относительной безопасности. И во всех этих городах в первых рядах были бастующие рабочие заводов. Тот факт, что в середине недели к протесту впервые примкнули рабочие, стал первым знаком возможного падения режима Лукашенко», — отмечает Le Monde.

Видел ли Александр Лукашенко кадры гигантских шествий, задаются вопросом журналисты La Croix. Белорусский лидер не успевает за событиями: «Он путается, в один день обвиняет Россию, в другой просит Владимира Путина о помощи, затем выступает одновременно с антизападными и с антироссийскими заявлениями об агрессии, пришедшей из-за рубежа».

Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). В ответ рабочие прокричали ему «Уходи!» via REUTERS - BelTA

Начинают французские СМИ писать и о пытках и избиениях задержанных. После того, как на прошлой неделе Le Monde перевел страшный репортаж журналиста российского издания Znak.com Никиты Телиженко, francetvinfo публикует в этот понедельник, 16 августа, интервью с журналистом «Белсат» Сергеем Герасимовичем, задержанным 10 августа и проведшим три дня в «бесчеловечных условиях» изолятора на Окрестина в Минске. Он рассказывает о жестоких избиениях в автозаках, избиениях, продолжившихся в тюрьме, отсутствии пищи в течение трех дней, 36 задержанных, помещенных в четырехместную камеру. «Мы не знали, как нам дышать в 20-метровой камере. Люди были одни на других. После этого они решили вывести часть из нас, потому что люди начали терять сознание, их увозили на скорой», — говорит белорусский журналист.

«Режим Александра Лукашенко трещит по швам», — пишет политический обозреватель газеты Петр Смоляр в колонке под названием «Белорусское восстание: гражданское взрослении народа». Белорусское движение не похоже ни на одну из цветных революций, не защищает Запад и не выступает против России. Белорусы хотят покончить с патерналистской системой, не терпящей протестов, отмечает издание.

Выступления Лукашенко говорят о его нервозности, полагает журналист. «Он утверждает, что враждебно настроенный Запад плетет интриги, что войска НАТО приближаются к границам, тогда как западные столицы, затаив дыхание, смотрят на столкновение двух волеизъявлений: человека, который цепляется за власть, и народа, требующего власти. Такая простая диалектика, такая огнеопасная ситуация. Под таким народным давлением тест на лояльность со стороны силовых структур будет определяющим для президента», — считает автор Le Monde.

Какой сценарий развития событий ждет Беларусь? Смена режима? Застой или кровавые репрессии с молчаливого одобрения Москвы? «Никто не может предсказать, чего нам ждать в ближайшие дни, — пишет Смоляр. — Одна истина кажется очевидной: эта оставленная и малоизвестная маленькая страна, находящаяся между Европейским Союзом и Россией, переживает беспрецедентные изменения с момента крушения СССР в 1991 году. Мы — эксперты, дипломаты, журналисты — не смогли увидеть их приближение».

«Режим поддался греху тщеславия, обеспечив Александру Лукашенко переизбрание с 80% голосов, примерно так же, как это было в 2001, 2006, 2010, 2015. — напоминает Le Monde. — Эта константа была одной из граней иллюзии о том, что между "Батькой" и его народом существует нерасторжимый контракт».

Лукашенко впервые оказался в позиции политической слабости по отношению к Кремлю, считает политический обозреватель Le Monde: «Сдержанность российских властей на данной стадии резко контрастирует с антиукраинской истерией 2014 года, но ни о чем не говорит. Мы знаем, на что способна Россия, но никто не знает, к чему она готова».

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